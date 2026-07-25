Dvadeset vatrogasaca prebačeno je u bolnicu nakon eksplozije u požaru na industrijskom kompleksu u Eseksu, na jugoistoku Engleske, saopštila je danas vatrogasna služba tog okruga.

Veliki požar izbio je u petak na kompleksu zgrada u blizini mesta Retendon, nakon čega je proglašena vanredna situacija, a stanovnici iz okolnih objekata evakuisani.

Do eksplozije je došlo kada se zapalilo đubrivo uskladišteno u jednom od objekata, prenosi Telegraph.

"Vatrogasci su se suočili sa velikim požarom koji se brzo širio i zahvatio nekoliko objekata i okolne njive. Zbog razmera incidenta, složenosti situacije i potrebe za koordinacijom više službi, proglasili smo vanrednu situaciju", rekao je glavni vatrogasni oficir Eseksa Rik Hilton.

Kako je naveo, 20 vatrogasaca pregledano je u bolnici, od kojih su četvorica zadobila lakše povrede, dok su ostali bili podvrgnuti preventivnim pregledima, uključujući provere zbog mogućeg oštećenja sluha usled snažne eksplozije.

Svi su kasnije otpušteni iz bolnice.

U gašenju požara učestvovalo je više od 100 vatrogasaca, a eksplozija se čula gotovo 24 kilometra dalje, u gradu Sautend.

U eksploziji su uništena tri vatrogasna vozila i dva vozila vatrogasnih starešina. Prema saopštenju službe za vanredne situacije, požar je zahvatio više industrijskih objekata i okolno poljoprivredno zemljište.

Stanovnici okolnih mesta opisali su eksploziju kao izuzetno snažnu.

Vatrogasne ekipe ostale su na terenu kako bi sanirale preostala žarišta i pomogle u prelasku na fazu oporavka nakon požara.