Aleksandar F. (40) preminuo je od posledica ranjavanja kada je eksplodirala bomba u Starčevu.

Kako se saznaje, Aleksandar je slavio 40. rođendan pa su se kod njega u dvorištu okupili prijatelji. U jednom trenutku, dok su se navodno dobacivali ručnom bombom, dogodila se strašna eksplozija koje na licu mesta ostavila mrtvrog Aleksandrovog prijatelja Dragana P. (30).

Teške povrede zadobili su Aleksandar F. i još jedan muškarac i oni su hitno prebačeni u bolnicu. Nažalost, Aleksandar je preminuo dok se lekari bore za život trećeg muškarca.

- Aleksandar F. je prekjuče napunio 40 godina. Živeo je sam u toj kući, roditelji su mu odavno umrli i kod njega se prijatelji često okupljaju. Hteo je da obeleži rođendan sa društvom, pustili su muziku, sedeli u dvorištu i družili se kao i mnogo puta ranije. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će se veselje završiti ovakvom tragedijom - priča jedan od komšija.

Sused dodaje da su Aleksandar i Dragan bili bliski prijatelji i kolege.

- Dragan je radio zajedno sa njim. Poznavali su se dugo i često su bili zajedno. Dragan je ranije živeo ovde u Starčevu, ali se posle sa majkom i bratom preselio u Banatski Brestovac. Otac mu je preminuo pre nekoliko godina, pa je ta porodica već prošla kroz veliku tragediju. Sada ih je zadesila još jedna nesreća. Strašno je, svi smo potreseni - kaže komšija i dodaje da je velika tuga i što se Aleksandrova kuća ugasila.

Meštani navode da se iz kuće tokom večeri čula muzika, a da je potom odjeknula snažna detonacija.

- Okupili su se da bi proslavili uz roštilj i odjednom je puklo toliko jako da smo pomislili šta li je eksplodiralo. Istrčali smo napolje, ali prizor koji smo zatekli bio je jeziv. Ne pamtimo da se ovako nešto dogodilo u našem mestu - kaže drugi stanovnik Starčeva.

Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je jedan od trojice muškaraca koji su se u tom trenutku nalazili u dvorištu aktivirao eksplozivnu napravu iz za sada nepoznatih razloga. Kako navodi izvor upoznat sa istragom, za sada nema naznaka da je bomba ubačena sa ulice ili izvan dvorišta.

- Eksplozivna naprava poslata je na veštačenje i očekuju se rezultati analiza. Prikupljeni su brojni tragovi koji će biti predmet detaljnog veštačenja kako bi se utvrdilo o kakvoj se napravi radi i na koji način je aktivirana. Za sada nije utvrđeno ni odakle bomba potiče.

Odgovori na mnoga pitanja moraće da sačekaju jer je treći povređeni i dalje u teškom stanju.

- Kada njegovo zdravstveno stanje to bude dozvolilo, biće obavljeni razgovori koji bi mogli da rasvetle sve okolnosti tragedije. Do tada se proverava svaki trag i nijedna mogućnost se ne isključuje - navodi izvor.

Alo/Kurir

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