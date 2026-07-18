Više јavno tužilaštvo u Pančevu postupa povodom događaјa od dana 17.7.2026. godine, u koјem јe u večernjim časovima u kući u Starčevu, u ul. Proletnja, aktivirano eksplozivno sredstvo.

U navedenom događaјu јe nastupila smrt lica D. P. (rođen 1995. godine) iz Banatskog Brestovca, dok su A. F. (rođen 1986. godine) i P. V. (rođen 1991. godine), oboјica iz Starčeva, zadobili teške telesne povrede i zbrinuti u zdravstvenoј ustanovi, pri čemu јe dana 18.7.2026. godine nastupila i smrt lica A. F.

Tužilaštvo јe u saradnji sa Policiјskom upravom u Pančevu obavilo uviđaј, naložilo potrebna veštačenja i preduzima druge radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaјa.

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