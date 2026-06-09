Hapšenja u okviru afere „Tunel“, kojima se prethodna Vlada svojevremeno pohvalila, počela su da dolaze na naplatu. U prvom predmetu formiranom povodom ovog slučaja, država će morati da isplati odštetu zbog neosnovanog pritvaranja.

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu kojom je Ivici Piperoviću dosuđena naknada štete od 9.000 evra zbog tri meseca provedena u pritvoru, nakon što je bio osumnjičen za učešće u kopanju tunela do depoa Višeg suda u Podgorici. Prvostepenu presudu doneo je Osnovni sud u Podgorici.

Piperović je od početka negirao bilo kakvu umešanost u ovaj slučaj. Nakon tri meseca provedena u pritvoru pušten je na slobodu, a kasnije nije ni obuhvaćen optužnicom. Osnovno državno tužilaštvo odustalo je od njegovog krivičnog gonjenja zbog nedostatka dokaza.

Nakon toga Piperović je tužio državu, tražeći 12.000 evra na ime nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode. Sud je njegov zahtev delimično usvojio i dosudio mu 9.000 evra, uz zakonsku zateznu kamatu od dana podnošenja zahteva za naknadu štete Ministarstvu pravde Crne Gore.

Sud je ocenio da je tokom pritvora pretrpeo duševne bolove zbog povrede psihičkog integriteta, prava na slobodu, čast, ugled i dostojanstvo. Istovremeno je odbijen deo tužbenog zahteva kojim je tražio dodatnih 3.000 evra.

Država je obavezana i da Piperoviću nadoknadi troškove postupka u iznosu od 450 evra. Zastupnik države uložio je žalbu, tražeći da se odšteta umanji na 4.500 evra, ali Viši sud nije prihvatio taj zahtev.

Svi optuženi u predmetu oslobođeni

Moguće je da će država u budućnosti isplaćivati i nove odštete ukoliko bude potvrđena oslobađajuća presuda optuženima u predmetu „Tunel“.

Prvostepenom presudom oslobođeni su Katarina Baćović, Marjan Vuljaj, Nikola Milačić, Predrag Mirotić, Vladimir Erić, Veljko Marković, Milan Marković i Dejan Jovanović.

Sudija Borko Lončar naveo je u obrazloženju da nema dokaza da su optuženi izvršili krivična dela kriminalnog udruživanja i teške krađe u saizvršilaštvu.

U presudi je istaknuto i da u tunelu, kao ni u arhivi depoa Višeg suda, nije pronađen nijedan DNK trag koji bi optužene doveo u vezu sa kopanjem tunela, zbog čega sud nije mogao da zaključi da su učestvovali u izvršenju dela.

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