Ministarka spoljnih poslova Letonije Baiba Braže saopštila je da je ruski napad oštetio počasni konzulat Letonije u Slavjansku i da je o tome obavestila ministre spoljnih poslova država članica Evropske unije i NATO-a, kao i međunarodne organizacije.

"Rusija može da uništi zgrade, ali ne i volju Ukrajine i podršku Letonije", navela je Braže, prenosi Juronjuz.

Istovremeno, predsednik Letonije Edgars Rinkevič ocenio je da napad na počasni konzulat predstavlja ratni zločin.

"Letonija stoji uz Ukrajinu. Nastavićemo da podržavamo rad našeg počasnog konzula Oleksandra Pavenka i svih koji ostaju na prvoj liniji pomažući svom narodu", poručio je Rinkevič.

Ministar spoljnih poslova Litvanije Kestutis Budris osudio je ruske napade na ukrajinske civile i diplomatsku infrastrukturu Letonije, ističući da oni neće slomiti hrabrost, otpornost i odlučnost ukrajinskog naroda, niti umanjiti podršku zemalja koje stoje uz Ukrajinu.

Šef estonske diplomatije Margus Cahkna ocenio je da je reč o namernom napadu na ukrajinske civile i evropska diplomatska predstavništva.

"Ovi napadi neće ostati bez odgovora. Pritisak će biti pojačan, a podrška Ukrajini neće oslabiti", poručio je Cahkna.

Ranije danas, Ministarstvo spoljnih poslova Letonije saopštilo je da je počasni konzulat te zemlje u Slavjansku, u Donjeckoj oblasti Ukrajine, uništen u ruskom vazdušnom napadu.

Počasni konzul Letonije u Slavjansku Oleksandar Pavenko nije povređen, dok su dva člana osoblja konzulata zadobila povrede.

Rusija je prethodno izvela vazdušni napad na Slavjansk u kojem je poginulo pet osoba, a devet je ranjeno.

"Projektil je pogodio krov i zid između zgrade konzulata i spomenika arhitekture. Udarni talas pogodio je prostorije konzulata, a zgrada i kancelarije su uništene", rekao je pomoćnik počasnog konzula Volodimir Streljcov.