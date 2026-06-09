- Okupljajući se oko lidera naše zemlje, zajedno smo dokazali da smo sposobni da odbijemo najopasnije pretnje i da se nosimo sa najsloženijim izazovima. Možemo da izdržimo udarce. To je apsolutno jasno celom svetu - rekao je Medvedev tokom plenarne sednice završnog izveštajno-programskog foruma Jedinstvene Rusije „Rezultati su tu!“.

Ruska ekonomija se stabilno i održivo razvija u kontekstu vojnih dejstava, ocenio je on.

Ruski BDP je porastao za više od 10 odsto samo u poslednje tri godine, a prerađivačka industrija je postala glavni izvor rasta, naglasio je Medvedev.

- Uprkos svim pokušajima da nas izoluju, oslabe ili unište, naša zemlja ostaje jaka i konkurentna - zaključio je zvaničnik.

Ne govorim samo o vojnoj snazi, to se podrazumeva, već i o ekonomskoj snazi, dodao je on.