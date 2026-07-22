Prtljag američkog milijardera sa nakitom vrednim više od 1,3 miliona evra nestao je tokom transporta od aerodroma Ruasi-Šarl de Gol do hotela „For sizons hotel Žorž V” u Parizu, objavio je list „Parizijen” pozivajući se na izvore.

„Prtljag sa nakitom vrednim više od 1,3 miliona evra nestao je u nedelju uveče između aerodroma Ruasi-Šarl de Gol i hotela ’For sizons hotel Žorž V’”, navodi se u tekstu.

Prema pisanju lista, oštećeni je 45-godišnji američki biznismen koji je bogatstvo stekao u oblasti medicinskih tehnologija. On je avionom doputovao iz Nice u Pariz, gde je planirao da provede nekoliko dana.

Tokom leta prijavio je prsten vredan 800.000 evra, kao i minđuše, narukvicu i ogrlicu.

Posle sletanja, na aerodromu ga je sačekala zaposlena u elitnom konsijerž servisu, angažovana da obezbedi njegov prevoz od aerodroma do hotela.

Biznismen joj je predao ručnu torbu, a zamolio je i da preuzme dva njegova kofera koja su se nalazila u prtljažnom delu aviona. Nakon toga je otišao iz aerodroma i seo u automobil sa ličnim vozačem.

U međuvremenu, njegov prtljag je smešten u vozilo, navodi „Parizijen”.

Po dolasku u hotel, biznismen je otišao u šetnju i vratio se u svoju sobu posle 22.30.

Tada je video da su dva kofera već dostavljena, ali da je njegova ručna torba sa draguljima nestala.

Snimci sa nadzornih kamera hotela pokazali su da su po dolasku vozila iz prtljažnika izneta samo dva kofera, dok se automobil tokom puta nije zaustavljao.

Zbog toga se, prema navodima lista, sa velikom verovatnoćom pretpostavlja da je ručna torba nestala još na aerodromu.

Istragu vode policijske službe departmana Val d’Uaz, na čijoj teritoriji se delimično nalazi aerodrom.

Zaposlena u konsijerž servisu je saslušana, ali detalji njenog iskaza nisu objavljeni, navodi „Parizijen”, prenosi Politika.

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