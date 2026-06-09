Bela odeća je nezaobilazan izbor tokom leta, ali upravo na njoj najlakše ostaju vidljivi tragovi znoja i dezodoransa. Žućkaste fleke ispod pazuha mogu da pokvare izgled omiljene majice, košulje ili bluze, a često ih nije lako ukloniti običnim pranjem.

Dobra vest je da za rešavanje ovog problema nisu uvek potrebni skupi preparati. Nekoliko jednostavnih sastojaka koje većina ljudi već ima u kući može pomoći da bela garderoba ponovo izgleda čisto i sveže.

Zašto nastaju žute mrlje?

Mnogi misle da su za ove fleke krive samo visoke temperature i pojačano znojenje. Međutim, žute mrlje najčešće nastaju kada znoj reaguje sa sastojcima iz dezodoransa i antiperspiranata. Vremenom se te naslage uvlače duboko u vlakna tkanine, pa ih klasično pranje ne uklanja u potpunosti.

Zbog toga je važno da mrlju tretirate pre ubacivanja odeće u mašinu. Takođe, odeću ne bi trebalo sušiti dok niste sigurni da je fleka nestala, jer toplota može dodatno da je učvrsti.

Soda bikarbona kao prvi saveznik

Jedan od najpoznatijih trikova za uklanjanje mrlja sa bele odeće jeste upotreba sode bikarbone.

Pomešajte četiri kašike sode sa malo vode dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je direktno na mrlju, lagano utrljajte i ostavite da deluje najmanje sat vremena. Nakon toga odeću operite u hladnoj vodi.

Osim što pomaže u uklanjanju fleka, soda bikarbona neutrališe i neprijatne mirise koji se zadržavaju u tkanini.

Belo sirće protiv tragova znoja

Belo sirće može biti veoma efikasno u razgradnji ostataka dezodoransa i minerala koji ostaju na odeći.

Pomešajte jednake količine vode i belog sirćeta, sipajte rastvor u bočicu sa raspršivačem i poprskajte problematično mesto. Ostavite da deluje oko sat vremena, a zatim operite garderobu kao i obično.

Limunov sok za osvežavanje beline

Limun može pomoći kod blažih fleka i dodatno osvežiti izgled bele odeće.

Dovoljno je da nanesete malo limunovog soka na mrlju, ostavite nekoliko minuta, a zatim isperete i operete odeću. Ova metoda se preporučuje prvenstveno za bele i svetle tkanine, jer limun ima blago izbeljujuće dejstvo.

Hidrogen za tvrdokorne mrlje

Kada fleke ne reaguju na blaže metode, može pomoći troprocentni hidrogen.

Pre upotrebe preporučljivo je da ga isprobate na manje vidljivom delu tkanine. Nanesite malu količinu na mrlju, ostavite kratko da deluje, pa dobro isperite i operite odeću. Ovaj postupak najviše odgovara pamučnim belim majicama i košuljama.

Greška koju mnogi prave

Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje fleka na visokim temperaturama odmah nakon što ih primetite. Iako deluje kao logično rešenje, vrela voda može dodatno da učvrsti tragove u vlaknima.

Mnogo je bolje da prvo tretirate mrlju nekim od navedenih sredstava, zatim odeću operete u hladnoj ili mlakoj vodi i tek nakon toga proverite da li je fleka potpuno uklonjena.