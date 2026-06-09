Danas je sahrana dvojice dečaka M. (15) i K. (11) koji su se u nedelju popodne utopili u Velikoj Moravi kod sela Stalać.

Mlađi dečak biće sahranjen danas u 13 sati u Stalaću, a stariji u Kruševcu.

Kako saznajemo, obojica dečaka su odrastali bez majke i imaju samo očeve.

-Tužna sudbina ih je spojila i izrodila neraskidivo drugarstvo, a sada ih je i zajedno odvela u smrt. Celo selo plače za njima - rekla je za Alo! meštanka sela.

Opština Ćićevac je, povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać, proglasila današnji dan, 9. jun, Danom žalosti na celoj teritoriji te opštine.

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