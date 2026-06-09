Oni su se tog dana utopili u Velikoj Moravi. Dvojica dečaka život su izgubila u selu Stalać, a treća devojčica stradala je u selu Donja Livadica.

Devojčica Kristina M. (14) utopila se nadomak svog rodnog sela kada je navodno ušla u reku da se okupa.

Za naš list oglasila se tetka nastradale Kristine Milica Andrejić, koja nam je ispričala šta se dogodilo tragičnog dana.

- Čula sam da je otišla sa drugaricom do reke, nisam sigurna da li su otišle peške, na biciklima ili na onom skuteru. U jednom trenutku odlučile su da se okupaju u Moravi, ali ih je obe povukao snažan tok, pa je Kristinina drugarica nekako uspela da se izvuče na obalu, ali Kika nije. Drugarica je odmah pozvala svoju majku i pomoć pošto nikog nije bilo u blizini da im pomogne - priča Milica Andrejić za Alo!, i dodaje:

- To mesto se nalazi na oko 10 minuta od sela, kod mosta. Nisam sigurna ko je prvi došao, ali znam da je ta devojčica zbrinuta u bolnici u Smederevskoj Palanki i još uvek je tamo, a Kristinino telo su kasnije izvukli ronioci Žandarmerije - priča za Alo! očajna tetka Milica.

Ona kaže da je Kristinina majka u velikom šoku i da ne može da poveruje da njene mezimice više nema. Dodaje i da nesrećna žena ima još dvoje dece, kao i da joj je pre osam godina preminuo suprug, Kristinin otac, a da se sada stara o Kristininoj nepokretnoj baki.

- Sahrana je danas u 13 sati na seoskom groblju. Svi smo slomljeni - kaže neutešna Milica.

Kristinina majka juče je na svom Fejsbuku objavila umrlicu svoje ćerke.

Meštanin sela Stalać ispričao je za Alo! i kako su se istog dana kada i Kristina u Velikoj Moravi utopila i dvojica dečaka.

Oni su izgubili život u nedelju oko 17 sati.

Kako saznajemo, jedan ima 11, a drugi 15 godina. Jedan je iz sela Stalać, a drugi iz naselja Grad Stalać.

Kobnog dana oni su se kupali na seoskoj plaži, ali i pecali.

- Čuo sam da su u tom trenutku bili u vodi gde je mulj, a onda je jednog od njih povukao vir, pa je on za sobom povukao i drugog dečaka i obojica su počela da se dave. Na plaži je bilo još ljudi, a prvi do njih je doplivao naš komšija zvani Gule. Obojicu ih je zgrabio i izvukao na obalu, pa je započeta reanimacija, ali su oba mališana preminula. Svi smo slomljeni, ovo je nezapamćena tragedija u našem selu - rekao je za Alo! meštanin Stalaća.

Kako je za medije ispričao drugi stanovnik sela, na reku su u toku popodneva došla trojica drugova da pecaju. U jednom trenutku dvojica dečaka navodno su počela da nagovaraju trećeg da svi skupa uđu u reku i okupaju se. On je to odbio, nakon čega je spakovao svoje stvari i sam se vratio kući, čime je, pukom srećom, izbegao sigurnu smrt.

- Dva sata kasnije dečak koji je otišao kući shvatio je da mu se drugovi ne javljaju na telefon, pa se zabrinuo i vratio na mesto gde ih je ostavio i zatekao Hitnu pomoć i policiju, pa je tada shvatio da su se utopili - ispričao je stanovnik sela.

Kristinino odeljenje u žalosti

Od stradale devojčice Kristine M. oprostilo se i njeno odeljenje koje se potpisalo među ožalošćene u njenoj umrlici. Ona je bila učenik VII/2 u Osnovnoj školi „Nadežda Petrović“.