Bez obzira da li ste pozvani na porodični ručak, večeru sa prijateljima ili vikend druženje, način na koji se ponašate u prvim minutima po ulasku u nečiji dom može ostaviti snažan utisak. Stručnjaci za bonton ističu da dobre manire ne podrazumevaju komplikovana pravila, već nekoliko jednostavnih gestova koji pokazuju poštovanje prema domaćinu.

Zahvalite se čim pređete prag

Prva stvar koju bi svaki gost trebalo da uradi jeste da se domaćinu zahvali na pozivu. Iskrena rečenica dobrodošlice i nekoliko toplih reči mogu odmah stvoriti prijatnu atmosferu.

Ako ste poneli poklon, bilo da je to boca vina, cveće, domaći kolač ili neki drugi znak pažnje, najbolje je da ga uručite odmah po dolasku. Takav gest pokazuje da cenite vreme i trud koji je domaćin uložio u pripremu okupljanja.

Ne unosite loše raspoloženje preko praga

Mnogi odmah po ulasku počnu da pričaju o gužvi u saobraćaju, stresnom danu na poslu, problemima sa parkiranjem ili drugim neprijatnostima. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo to može pokvariti raspoloženje i domaćinu i ostalim gostima.

Prvih nekoliko minuta bolje je posvetiti prijatnom razgovoru i pozitivnoj energiji. Za ozbiljnije teme i svakodnevne probleme uvek će biti vremena kasnije, ukoliko se razgovor prirodno razvije u tom smeru.

Poštujte pravila domaćina

Svaki dom ima svoja pravila. Neko će vas zamoliti da izujete obuću, neko će vam ponuditi papuče, a neko neće obraćati pažnju na to. Najbolji savet je da pratite smernice domaćina i prilagodite se atmosferi kuće.

Prvi utisak pravi razliku

Stručnjaci ističu da način na koji dolazite postavlja ton čitavog druženja. Gost koji ulazi nasmejan, zahvalan i opušten doprinosi prijatnoj atmosferi, dok onaj koji odmah počne sa žalbama i negativnim pričama može da unese napetost u prostoriju.

Zato sledeći put kada pređete nečiji prag, ostavite stres i nervozu ispred vrata, a sa sobom unesite osmeh i dobro raspoloženje. Ponekad upravo to ostavlja najbolji utisak.