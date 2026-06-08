Više javno tužilaštvo u Zaječaru je uložilo žalbu na odluku Veća Višeg suda u Negotinu koje je odbacilo optužbe protiv Dragoslava Dragijevića (75), oca Dejana Dragijevića optuženog da je ubio malu Danku,tako da Radoslav još uvek nije slobodan. On se i dalje krivično optužuje da je počinio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru gde čekaju suđenje zbog optužbe teškog ubistva Danke Ilić.

Naime, Više javno tužilaštvo u Zaječaru uložilo je žalbu na odluku o obustavljanju postupka protiv njega.

Kako nezvanično saznajemo, da li će ovaj čovek biti pravnosnažno oslobođen optužnice, znaće se tek za nekoliko nedelja.

-Ponovo će sve zavisiti od Apelacionog suda u Nišu. Više javno tužilaštvo uložilo je žalbu na odluku Višem sudu u Negotinu, a Viši sud u Negotinu treba da pošalje dokumentaciju Apelacionom sudu u Nišu. Šta će biti dalje, zavisi od odluke niških sudija tamošnjeg Apelacionog suda - saznajemo od izvora.

Inače, Dragoslav Dragijević, koji je od nestanka (ubistva) Danke Ilić izgubio sina i suprugu, a drugi sin mu je u pritvoru, živi u borskom selu Zlot i negira i svoju i sinovljevu optužnicu kako pred nadležnima, tako i u javnom životu.

Piše: S.B.