Viši sud u Negotinu danas je Apelacionom sudu u Nišu uputio na odlučivanje spise predmeta protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine, radi odlučivanja o podnetoj žalbi.

Ovaj sud je ranije doneo odluku o potvrđivanju optužnice protiv Dragijevića i Jankovića kojom se terete za teško ubistvo, i istovremeno odbio optužbu i obustavio krivični postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, koji je bio osumnjičen da je pomogao svom sinu da sakrije telo devojčice. Na to rešenje žalbu je uložilo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, o čemu sada treba da odluči Apelacioni sud u Nišu, rečeno je za Tanjug u Višem sudu u Negotinu. Branioci optuženih nisu uložili žalbe na rešenje Višeg suda u Negotinu.

U ovom slučaju je Apelacioni sud u Nišu potvrdio deo optužnice koji se odnosi na Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, dok je deo u odnosu na Radoslava Dragijevuća ukinuo i vratio prvostepenom sudu na odlučivanje.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora. Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice. Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

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