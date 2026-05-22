

Apelacioni sud u Nišu odbacio je žalbe branilaca Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Negotinu kojim je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru protiv njih dvojice zbog sumnje da su ubili devojčicu Danku Ilić i tako počinili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, saznaje "Blic".

Apelacioni sud u Nišu je deo optužnice koji se odnosi na Dejanovog oca Radoslava Dragijevića, koji se optužnicom teretio za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje.

- Apelacioni sud u Nišu dana 5.maja 2026. godine doneo je rešenje kojim su odbijene kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih D. D. iz sela Zlot, Grad Bor i S. J. iz s. Luka Grad Bor, izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Negotinu Kv.br.7/26 od 18.marta 2026. godine. Uvažavanjem žalbe branioca okr. R. D. iz sela Zlot, grad Bor, ukinuto je rešenje Višeg suda u Negotinu Kv.br.7/26 od 18.marta 2026. godine, a predmet se u odnosu na ovog okrivljenog, vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje - navode za Blic u Apelacionom sudu u Nišu.

Kako je ranije potvrđeno u Apelacionom sudu u Nišu, tom sudu je 21.aprila dostavljen predmet višeg suda u Negotinu u kome je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru podignuta protiv okrivljenih Dejana Dragijevića Srđana Jankovića kojima se stavlja na teret krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu iz člana 114. Stav tačka 9 u vezi sa članom 33 KZ dok je okrivljenom Radoslavu Dragijeviću stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela I učinioca iz člana 322 stav1 KZ I pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 u vezi stava1 KZ.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donese potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nikada nije pronađeno.

