Viši sud u Negotinu doneo je odluku po kojoj se oslobađa krivice Radoslav Dragijević (75) iz sela Zlot kod Bora, koji je bio optužen da je počinio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Njegov sin Dejan Dragijević kao i Srđan Janković su u pritvoru gde čekaju suđenje zbog teškog ubistva Danke Ilić (2).

Viši sud u Negotinu, odnosno sudsko veće, donelo je rešenje da nema mesta optužbi, odnosno, postupak protiv Radoslava Dragijevića je obustavljen.

Obzirom da je oslobođen, kako saznajemo, advokat Radoslava se neće žaliti, ali pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu ima Više javno tužilaštvo u Zaječaru i to tri dana od momenta prijema rešenja.

Ova odluka je upućena strankama u postupku, odnosno tužilaštvu, Radoslavu Dragijeviću i njegovom branioci i oni imaju rok od tri dana da ulože žalbu. Ukoliko neko od njih uloži žalbu o njoj će odlučivati Apelacioni sud u Nišu.

U ovom slučaju je prethodno Apelacioni sud u Nišu potvrdio deo optužnice koji se odnosi na Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, dok je deo u odnosu na Radoslava Dragijevuća ukinuo i vratio prvostepenom sudu na odlučivanje. Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora. Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu, i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjičio da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice. Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

