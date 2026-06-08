Predsednik je to rekao tokom svog obraćanja na izbornoj skupštini Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije.

- Pokušali su da kažu da za vas život više ne vredi. Život jednako vredi za svakog čoveka. Mi sve te podele moramo da prevaziđemo, moramo da pružimo ruku i pokušamo da ujedinimo Srbiju. I veoma sam zahvalan i vama uvaženi Stefane (Krkobabić), i svima drugima, koji se ne boje da jasno kažu sve što vide. Nisu oni rušili sredovečne ljude i penzionere, već su 18 meseci rušili našu Srbiju. To ste vi prepoznali, stali na branik otadžbine, i svakom reči u komšiluku, dolasku na skup, ste se suprotstavljali - rekao je predsednik Vučić.

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