Produžni kablovi postali su neizostavan deo gotovo svakog domaćinstva. Koristimo ih svakodnevno za napajanje različitih uređaja, često ne razmišljajući o tome da njihova nepravilna upotreba može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik.

Stručnjaci upozoravaju da određeni kućni aparati nikada ne bi trebalo da budu priključeni na produžni kabl jer mogu izazvati pregrevanje instalacija, a u najgorem slučaju i požar.

Na to upozorava Džejmi Berns, stručnjak za energetsku efikasnost, koji je izdvojio uređaje sa velikom potrošnjom električne energije kao posebno rizične.

Zašto su produžni kablovi opasni za pojedine uređaje?

Prema njegovim rečima, svaki produžni kabl ima maksimalno dozvoljeno opterećenje.

– Ako se na produžni kabl priključi uređaj koji troši veliku količinu struje, kabl može raditi iznad svojih projektovanih mogućnosti. To dovodi do pregrevanja, oštećenja instalacija, a u težim slučajevima i do požara – upozorava Berns.

Zbog toga se pojedini uređaji nikada ne bi smeli koristiti preko produžnih kablova.

1. Mikrotalasna pećnica

Mikrotalasne pećnice tokom rada povlače veliku količinu električne energije, čak i kada se koriste samo nekoliko minuta.

Upravo zbog visokog opterećenja stručnjaci preporučuju da budu priključene direktno u zidnu utičnicu.

2. Frižider sa zamrzivačem

Za razliku od drugih uređaja koji rade povremeno, frižider i zamrzivač funkcionišu neprekidno.

Stalno opterećenje može dovesti do zagrevanja produžnog kabla i povećati rizik od električnih problema tokom dužeg vremenskog perioda.

3. Mašina za pranje veša

Mašine za pranje veša spadaju među najveće potrošače električne energije u domaćinstvu.

Tokom zagrevanja vode i pojedinih ciklusa rada značajno povećavaju opterećenje električne mreže, zbog čega ih je najbezbednije priključiti direktno u utičnicu.

Na listi su i drugi uređaji

Pored ova tri aparata, stručnjaci upozoravaju da bi trebalo izbegavati priključivanje sledećih uređaja na produžne kablove:

kuvala za vodu,

tostera,

mašina za pranje sudova,

mašina za sušenje veša,

prenosnih električnih grejalica.

Svi oni tokom rada troše velike količine električne energije i mogu preopteretiti produžni kabl.

Produžni kabl nije trajno rešenje

Berns naglašava da produžni kablovi nisu predviđeni za stalnu upotrebu.

– Produžni kabl treba posmatrati kao privremeno rešenje za određeni zadatak. Nakon korišćenja poželjno je da ga isključite. Ako vam je potreban stalni priključak za uređaj velike snage, najbolje je angažovati kvalifikovanog električara koji će postaviti odgovarajuću utičnicu na bezbednoj lokaciji – savetuje stručnjak.

Dodaje da mnogi ljudi nisu svesni rizika koje nosi nepravilna upotreba produžnih kablova, zbog čega je važno širiti svest o ovoj temi i smanjiti mogućnost izbijanja požara u domaćinstvima.

Kako proveriti da li je produžni kabl bezbedan?

Ako niste sigurni da li određeni uređaj sme da bude priključen na produžni kabl, proverite njegovu potrošnju električne energije i uporedite je sa maksimalnim opterećenjem navedenim na samom kablu.

Ukoliko su vrednosti blizu maksimalno dozvoljenim granicama, stručnjaci preporučuju da uređaj priključite direktno u zidnu utičnicu i tako izbegnete potencijalne probleme.