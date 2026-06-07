Beograd, 1967. godine. U staroj zgradi u širem centru grada, stanari su prijavili da iz stana broj 12 danima dopire neprijatan miris i da se vlasnica, mlada telefonistkinja Marija L. (26), ne pojavljuje na poslu.

Kada je policija ušla u stan, zatekla je zaključana vrata iznutra i uredno sređenu sobu. Na prvi pogled nije bilo tragova provale. Međutim, u spavaćoj sobi pronađeno je telo Marije, bez vidljivih znakova borbe, ali sa jednim čudnim detaljem – sve fotografije na zidu bile su okrenute licem ka zidu, kao da ih je neko namerno sklonio od pogleda.

Marija je važila za povučenu, ali lepu i društvenu devojku. Ipak, u njenom životu postojala je tajna veza sa starijim muškarcem, inženjerom koji je živeo u drugom delu grada. Paralelno, prema svedočenjima kolega, poslednjih meseci dobijala je anonimne pozive na poslu i delovala je uplašeno, ali nikome nije želela da objasni zbog čega.

Istraga je ubrzo dobila dva pravca. Prvi je vodio ka ljubavniku koji je tvrdio da je te večeri bio kod kuće i imao alibi potvrđen od porodice. Drugi pravac vodio je ka nepoznatoj osobi koja je navodno pratila Mariju nakon posla. Svedoci su viđali muškarca u tamnom kaputu ispred zgrade, ali ga niko nije mogao identifikovati.

Najčudniji deo slučaja pojavio se tek kasnije. U policijskoj belešci zabeleženo je da je ključ od stana bio sa unutrašnje strane vrata, ali da je prozor bio blago odškrinut, što je otvorilo mogućnost da je ubica ipak ušao i izašao bez prisile, ili da je neko namerno inscenirao scenu.

Mesecima kasnije, istraga je zapala u ćorsokak. Ljubavnik je oslobođen zbog nedostatka dokaza, a „muškarac u kaputu“ nikada nije pronađen. Stan je ostao prazan, a stanari su izbegavali da govore o slučaju.

Godinama kasnije, nova stanarka koja je uselila u isti stan tvrdila je da noću čuje korake i da povremeno pronalazi predmete pomerene bez objašnjenja. Policija to nikada nije potvrdila, ali ni demantovala – jer zvanično, slučaj je već bio zatvoren.

I danas se priča da je najstrašniji deo cele priče to što je stan bio zaključan iznutra, a niko nikada nije uspeo da objasni kako je ubica izašao.