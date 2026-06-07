Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić upozorio je koliko je opsana ideja otimanja vlasti na ulici.

- Oni misle da će biti dovedeni na vlast pučem, pošto očigledno ovako se ne dobijaju izbori, bar u proteklih 30 i nešto godina, i ne znam u kojoj evropskoj zemlji se dobijaju tako. I šta misle, da neće pučem da padnu? Stvarno misle? U toj spirali nasilja će biti sve gore i gore kasnije. Je l' to zamišljaju? Je l' to žele sebi, je l' to žele svojoj deci? Da li su normalni? - istakao je Antić.

Podsetimo, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Čedomir Antić, gostovao je u emisiji na TV Prva, gde je govorio o aktuelnim društvenim i političkim temama, odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, studentskim blokadama, kao i o, kako je naveo, rastućim podelama u društvu.

Govoreći o kritikama upućenim građanima koji su u velikom broju stajali u redovima ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili svetinji, Antić je ocenio da takve reakcije dolaze upravo od onih koji su, prema njegovim rečima, svesni značaja crkve i ćirilice za nacionalni identitet.

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