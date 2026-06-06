Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je večeras hitno meteorološko saopštenje u kojem upozorava na premeštanje padavinske zone preko naše zemlje.



Kako najavljuju meteorolozi noć pred nama će biti turbulentna za dva dela Srbije.

- Na severu, zapadu i jugozapadu pretežno oblačno, u zapadnim i južnim krajevima Srbije mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Tokom večeri i noći padavinska zona će se premeštati ka centralnim i istočnim krajevima - saopštio je RHMZ.

Vreme sutra: Promenljivo i nestabilno

Sutra nas očekuje promenljivo oblačno, ali i dalje toplo vreme. Prema prognozi, na severu i zapadu zemlje ujutru i pre podne ponegde je moguća kratkotrajna kiša, dok će se posle podne razvedriti, pa se očekuje pretežno sunčano vreme.

U ostalim krajevima Srbije tokom celog dana zadržaće se nestabilno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 18 stepeni, a najviša dnevna iznosiće od 26 do 30 stepeni.

Kakvo nas vreme čeka narednih dana?

U narednom periodu očekuje nas promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajne padavine.

Do srede (10.06.) - U većem delu zemlje biće pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 28 do 32 stepena. Kratkotrajna kiša ili pljusak biće mogući samo u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti.

Sreda i četvrtak (10. i 11.06.) - Stiže nova promena. Biće promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz primetan pad temperature.

Od petka (12.06.) - Vreme se stabilizuje, pa nas očekuje promenljivo oblačno, ali suvo i umereno toplo vreme.