Izbor mesta za prvi sastanak mnogima je važan detalj koji može ostaviti snažan prvi utisak. Dok jedni smatraju da su razgovor i međusobna hemija najvažniji, drugi veruju da izbor restorana govori mnogo o nečijem trudu, pažnji i životnom stilu.

Upravo zbog toga jedna žena iz Njujorka izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je otkrila da je otkazala dogovoreni sastanak jer joj se nije dopao restoran koji je muškarac izabrao.

„Odabrao je bezvezan restoran“

U videu koji je objavila na društvenoj mreži X objasnila je da je odluku donela čim je saznala gde bi trebalo da se sastanu.

„Otkazala sam sastanak, a reći ću vam i zašto – odabrao je bezvezan restoran. Moji standardi kada su u pitanju restorani veoma su visoki“, rekla je.

Kako je navela, prvi sastanak za nju predstavlja priliku da osoba pokaže trud i pažnju, a izbor mesta smatra važnim delom celokupnog utiska.

Očekuje luksuznije iskustvo

Žena je objasnila da ne očekuje običan izlazak, već restorane višeg cenovnog ranga sa elegantnim ambijentom i vrhunskom uslugom.

Među kriterijumima koje je navela našli su se:

restoran sa tri ili četiri oznake za cenu,

beli stolnjaci,

poseban ambijent,

organizovan prevoz do mesta sastanka.

Prema njenom mišljenju, izbor restorana može pokazati koliko se neko potrudio i kakav način života želi da vodi.

Društvene mreže podeljene

Njena objava ubrzo je postala tema rasprave na društvenim mrežama.

Jedni su istakli da svako ima pravo na svoje standarde i da nije pogrešno unapred znati šta očekuje od partnera.

S druge strane, brojni korisnici ocenili su da prvi sastanak ne bi trebalo da bude pokazatelj nečijih finansijskih mogućnosti, već prilika da se dvoje ljudi upozna i proceni da li među njima postoji međusobna hemija.

Neki su njene zahteve okarakterisali kao preterane, dok su drugi komentarisali da je bolje što je svoja očekivanja jasno pokazala na samom početku i tako izbegla eventualna razočaranja kasnije.

Izbor restorana kao tema rasprave

Ovaj slučaj još jednom je pokazao koliko različita očekivanja ljudi mogu imati kada je reč o prvim sastancima.

Dok jedni veruju da su iskren razgovor i prijatna atmosfera najvažniji, drugi smatraju da i izbor mesta može biti pokazatelj pažnje, truda i kompatibilnosti. Upravo zato naizgled jednostavna odluka o restoranu može postati razlog za veliku raspravu na društvenim mrežama.