Uz šaljivi opis da je pronašla „hiljade besplatnih silikonskih implanata koji plutaju morem“, izazvala je lavinu komentara. Korisnici društvenih mreža nastavili su šalu, pa su pisali da su ih možda „sirene zaboravile“, dok su drugi pokušavali da pogode o čemu je zapravo reč.

Ipak, ono što je pronašla nisu bili silikonski implanti, već mesečeve meduze iz roda Aurelia, jedne od najpoznatijih vrsta meduza koje se mogu sresti u morima širom sveta.

Ove meduze lako se prepoznaju po gotovo potpuno providnom telu i karakteristična četiri ružičasta ili ljubičasta oblika koja se vide u unutrašnjosti zvona. Reč je o njihovim polnim organima, koji podsećaju na potkovice ili krugove i upravo zbog toga mnogima izgledaju neobično.

Mesečeve meduze obično imaju prečnik između 15 i 30 centimetara, a njihovo telo čini oko 95 odsto vode. Zbog želatinozne strukture, kada se nađu van mora veoma brzo gube oblik i raspadaju se.

Iako se smatraju jednom od manje opasnih vrsta meduza, stručnjaci upozoravaju da ih ne treba uzimati golim rukama. One poseduju žarne ćelije kojima hvataju plankton i drugu sitnu hranu, a kod pojedinih ljudi njihov dodir može izazvati peckanje, crvenilo ili blagu iritaciju kože.

Kod većine osoba kontakt sa ovom vrstom meduze ne izaziva ozbiljnije zdravstvene probleme, ali to nije razlog da se njima rukuje bez opreza.

Zbog neobičnog izgleda i viralnog snimka, mesečeve meduze ponovo su privukle pažnju korisnika interneta. Ono što je na prvi pogled mnogima izgledalo kao odbačeni silikonski implanti zapravo je još jedan primer koliko priroda ponekad može da bude neobična i da lako zavara ljudsko oko.