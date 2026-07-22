Tužilaštvo BiH je u januaru 2025. godine podiglo optužnicu protiv Elvisa Keljmendija i Ajlina Ahmića zbog osnovane sumnja da su učinili krivično delo neovlašćeni promet opojnim drogama, a Keljmendi i krivična dela izazivanje opšte opasnosti, oštećenje tuđe stvari, neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje.

Prema pisanju podgoričkog Dana, poslanik Demokrata Boris Bogdanović objavio je nedavno fotografiju zahvalnice koju je Elvisu Keljmendiju dodelio Milo Đukanović za, kako se navodi, učešće u demokratskom referendumskom procesu i doprinos obnovi državnosti Crne Gore 21. maja 2006. godine. Uz potpis "Iskreno vaš, Milo Đukanović" zahvalnicu krase i Njegoševi stihovi "Pokoljenje za pjesnu stvoreno, vile će se grabit u vjekove da vam vjence dostojne ispletu".

Inače, Elvis Keljmendi je sin kontroverznog Nasera Keljmendija koga je američka DEA označila kao ključnog narko-bosa u regionu. Naser Keljmendi i njegova deca našli su se 2012. godine na takozvanoj crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i zamrznuta im je sva imovina u toj zemlji. Istovremeno, njihova vredna imovina u Ulcinju i Podgorici tada je ostala netaknuta. Keljmendijevi su se u Crnoj Gori bavili ugostiteljskim biznisom i prodajom nekretnina, a kako je svojevremeno ukazivao MANS, novčane transakcije obavljane su preko Prve banke. U to vreme bila je javna tajna da je porodica Keljmendi u veoma bliskim, prijateljskim i poslovnim vezama s tadašnjim crnogorskim režimom na čelu s Milom Đukanovićem. Naseru Keljmendiju je zbog šverca narkotika suđeno u Prištini, ali je 2024. oslobođen optužbi u nedostatku dokaza.

Ništa manje u medijima poslednjih decenija nisu bili eksponirani ni njegovi sinovi Elvis i Liridon koji su imali i crnogorske lične karte, jedan izdatu u Rožajama, a drugi u Bijelom Polju.

Za 10. septembar je zakazano novo ročište, do kada optuženi Elvis Keljmendi mora da uplati 300.000 KM da bi sporazum o priznanju krivice stupio na snagu.

"Tačna je informacija. Potpisali smo sporazum o priznanju krivice kojim je )Elvis) Keljmendi osuđen na 3,5 godine zatvora i kaznu od 300.000 KM ", potvrdio je za federalne medije advokat Emir Gazić.