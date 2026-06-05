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Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga. Zelenski u pismu poziva Putina na sastanak.

"Dosta je rata. Ukrajina predlaže da se ovaj rat okonča. Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i garantovati da neće biti novog izbijanja rata. Vidimo da Sjedinjene Države svu pažnju posvećuju pitanju Irana i pogrešno je jednostavno čekati da se njihova pažnja okrene ratu u Evropi. Ukrajina predlaže da se rat okonča u formatu između nas i vas. Nudim vam sastanak“, napisao je Zelenski.

Zelenski nudi susret u Švajcarskoj, Turskoj ili arapskom svetu. Putin - Moskvu. "Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku. Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu i to učiniti", poručio je Kremlj.

"Što se tiče onoga što bismo mogli da kažemo jedni drugima ako dođemo do kraja sukoba, bar bismo mogli i trebalo da kažemo: 'Hvala Bogu što je sve gotovo'", rekao je Putin na pitanje o mogućem susretu.

Američki lider Donald Tramp podržava ideju direktnog dijaloga. "Mislim da bi bilo sjajno da se sastanu - treba to da završe," rekao je Tramp.

Putin: Ne vidim svrhu sastanka sa Zelenskim, pismo sadrži nepristojne elemente

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Tramp: Mislim da će se sve srediti Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i lider Kremlja Vladimir Putin sada moraju "sami da reš" pitanje rusko-ukrajinskog rata. Trampa su novinari pitali da li želi, nakon što je Zelenski ponudio Putinu lični sastanak, da prvo obavi razgovor bez učešća SAD. "Nemam ništa protiv. Mislim, neka sami to shvate. Ja sam ih doveo u ovu situaciju i mislim da će sve uspeti", odgovorio je američki predsednik. Takođe je izrazio uverenje da se "bliži trenutak kada pitanje između Rusije i Ukrajine mora biti rešeno". „Ovo je rat koji nikada nije trebalo da se desi. Nikada se ne bi desio da sam ja predsednik. Ali mislim da će se sve srediti“, dodao je Tramp. Zelenski: Rusija ponovo bira rat Ruska strana ponovo bira rat, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u večernjem video obraćanju, komentarišući govor ruskog predsednika Vladimira Putina na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, tokom kojeg je odgovorio na otvoreno pismo. "Svi su čuli današnji odgovor. Slab odgovor. On jednostavno ne želi da okonča rat. Mislim da su mnogi u svetu bili razočarani ovim odgovorom. On ne želi ništa da promeni i ne želi da prizna da se samo njemu i onima koji od njega crpe novac sviđa njegov rat - svi su se danas veoma nasmejali", naglasio je Zelenski. Prema rečima ukrajinskog predsednika, moramo se pobrinuti da Rusija ima manje novca i više pritiska na sebe. Sibiga preti: Nećemo pustiti Ruse u Ukrajinu ni posle rata Restriktivne procedure za ulazak u Ukrajinu biće primenjene na ruske državljane i nakon završetka rata. Kako javlja dopisnik Unijana, ministar spoljnih poslova Andrij Šibiga je ovo rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Slovačke Jurajem Blanarom. Posebno je ministru spoljnih poslova Ukrajine postavljeno pitanje da li se trenutno razvijaju zaštitne mere kako bi se sprečilo da migranti iz Rusije masovno dolaze u Ukrajinu nakon rata. "Za nas je Rusija neprijateljska zemlja, zemlja agresor. Nemoguće je da ruski državljanin uđe u Ukrajinu bez posebne dozvole, vize, bez provere ili filtriranja od strane svih naših relevantnih službi. Stoga, još uvek ne vidim takvu pretnju", naglasio je Sibiga. Putin: Ne vidim svrhu sastanka sa Zelenskim, pismo sadrži nepristojne elemente Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da je "ukratko pregledao otvoreno pismo" ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u kojem ga je on pozvao na direktne razgovore i istakao da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka. Putin je na plenarnoj sednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu ocenio da pismo Zelenskog u kojem je predložio sastanak sa Putinom, sadrži "nepristojne elemente" i da ne deluje kao iskrena ponuda za razgovore, prenose RIA Novosti. "To pismo koje ste upravo pomenuli zaista sadrži elemente grubosti. Šta je to? Da li je to način da se stvore uslovi za lični sastanak i pregovore? Ili stvara okruženje u kojem je uopšte nemoguće održati bilo kakve lične sastanke? Mislim da je ovo drugo", rekao je predsednik Rusije. Putin je prokomentarisao pažnju koja se u pismu posvećuje njegovim godinama i istakao da "nisu godine bitne, već kompetentnost". "Prvo, autor pisma je pomenuo moje godine. Pa, šta da kažem? Naravno, svi bi trebalo da razmišljaju o godinama, ali mi se čini da mnoge druge političke ličnosti obavljaju svoje dužnosti u mojim godinama, a neke su i starije od mene. Glavna stvar nisu godine. To je važno. Svakako je važno, ali glavna stvar nisu godine. Glavna stvar je kompetentnost i sposobnost za rad", rekao je Putin. On je istakao da su Rusiji potrebni sporazumi sa dugoročnom istorijskom perspektivom, a ne kratkoročni kraj sukoba i da zbog toga trenutno ne vidi razlog za sastanak sa Zelenskim. "Ne vidim svrhu sastanka. Jedina svrha za ukrajinsku stranu je da zaustavi napredovanje naših oružanih snaga, to je sve. Potrebni su nam sporazumi ne na šest meseci, ne na tri meseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka stručnjaci rade, stvore neka rešenja, a onda možemo da se sastanemo“, objasnio je Putin. Dodao je da nikada nije odbijao sastanak sa Zelenskim. "Ali sastajati se samo da bismo, kako se kod nas kaže, presipali iz šupljeg u prazno — znam kako to izgleda, već sam to prošao“, kazao je ruski lider. Kao odgovor na pismo Zelenskog, Putin je pozvao ukrajinskog lidera da se kandiduje na izborima i istakao da ljudi ne treba da se plaše i da izađu na birališta. "Jer ako držite vlast van ustavnog okvira, to se naziva uzurpacija vlasti, krivično delo. Zato, ne bojte se, izađite na birališta. Savetovao bih svima da urade isto. Pogotovo što su u Ukrajini pričali o skorašnjim izborima, a onda su zaćutali. Nije jasno zašto", rekao je Putin. Napomenuo je i da poštuje svog američkog kolegu, Donalda Trampa. "Smatram ga kolegom i poštujem ga. Koliko ja vidim, stav sadašnje američke administracije prema Rusiji je otprilike isti, i imamo lični odnos izgrađen na međusobnom poštovanju", dodao je. Putin je na pismo Zelenskog odgovorio obraćanjem ruskim vojnicima na frontu, zaključivši rečima: "Nastavite da radite, braćo!“ Istakao je da je cela zemlja ponosna na njih. On je napomenuo da se u ovom slučaju "treba obratiti ne autorima ovog pisma, ne ljubiteljima epistolarnog žanra, već ruskim vojnicima na liniji borbenog kontakta“. "I zato, obraćajući im se, želim da kažem: drugovi vojnici i mornari, drugovi podoficiri i zastavnici, drugovi oficiri, admirali i generali, cela zemlja vas gleda, cela zemlja je ponosna na vas i nada se vama“, rekao je Putin. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je sinoć otvoreno pismo predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu održava se od 3. do 6. juna. Putin: Rusija otvorena za ravnopravnu saradnju Rusija ostaje otvorena za sve zemlje koje izraze interesovanje za razvoj iskrenog i obostrano korisnog partnerstva, izjavio je predsednik Vladimir Putin. "Uvek smo otvoreni za one koji su zainteresovani za saradnju sa našom zemljom i one koji su spremni za ravnopravnu i obostrano korisnu saradnju", naglasio je Putin na plenarnoj sednici Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF). Prema rečima šefa države, Moskva ima za cilj da izgradi dijalog zasnovan na međusobnom poštovanju i potrazi za kompromisom. Čiji je dron pogodio Konstancu u Rumuniji Poreklo i tip drona koji je pogoduio luku Konstancu u Rumuniji još uvek nisu objavljeni, ali Ministarstvo odbrane je nagovestilo čiji mogao da bude. "Ovaj mornarički dron je jedan od onih koji su korišćeni u ratu u Ukrajini", saopštilo je Ministarstvo odbrane. Treba napomenuti da mornaričke dronovi u Crnom moru koriste Odbrambene snage Ukrajine. Slučaj istražuje Kancelarija tužioca Apelacionog suda u Konstanci. Zelenski: "Iz ruskog zarobljeništva vraćeno 186 Ukrajinaca" Iz ruskog zarobljeništva danas je oslobođeno 186 ukrajinskih državljana, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. "Još 185 ukrajinskih branilaca se danas vraća kući iz ruskog zarobljeništva. A sa braniocima se vraća i jedan civil. Vojnici Oružanih snaga Ukrajine, Nacionalne garde i Državne granične službe. Redovi, narednici i oficiri. Branili su našu državu u Mariupolju i kod Azovstalja, kao i na Donjeckom, Luganskom, Harkovskom, Hersonskom, Zaporoskom, Sumskom, Kijevskom i Kurskom pravcu", naveo je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform. Poverenik Vrhovne rade za ljudska prava Dmitro Lubinec naveo je da među danas oslobođenim ukrajinskim ratnim zarobljenicima najmlađi ima 27 godina, a najstariji 62. Prema njegovim rečima, 15 oslobođenih vojnika uskoro će proslaviti rođendan sa svojim porodicama, prvi put nakon dužeg perioda u zarobljeništvu. Evo šta je Zelenski tačno napisao Putinu: Jedan deo pisma izazvao je posebnu pažnju Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski objavio je otvoreno pismo upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u kojem predlaže početak direktnih pregovora između Kijeva i Moskve, lični sastanak dvojice lidera i pokretanje procesa koji bi mogao da dovede do okončanja rata. Ceo tekst pročitajte OVDE Snimak ukrajinskih zarobljenika koji su danas razmenjeni Prva reakcija Rusije na eksploziju u rumunskoj luci; Sledi haos u regionu? Ruska ambasada u Bukureštu saopštila da je mornarički dron koji je eksplodirao u luci Konstanca ukrajinskog porekla, navodeći da je "svaki pokušaj da se ovi dronovi direktno ili indirektno povežu sa Rusijom i da se pripiše odgovornost za incident, neosnovani".

Fon der Lajen: Rat u Ukrajini postaje pretnja svim zemljama na istočnoj granici EU Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da rat Rusije protiv Ukrajine postaje pretnja za sve države na istočnoj granici Evropske unije, nakon eksplozije pomorskog drona u rumunskoj luci Konstanca na Crnom moru. "Nedelju dana nakon što se dron srušio na stambenu zgradu u Galacu, pomorski dron je danas stigao do luke Konstanca. Ovo je direktna posledica ruskog rata protiv Ukrajine. Sve više postaje direktna pretnja zemljama na našoj istočnoj granici", upozorila je Fon der Lajen na platformi Iks. Ceo tekst možete pročitati OVDE. MSP Azerbejdžana: Petoro naših državljana poginulo u napadima na brodove u Azovskom moru Pet azerbejdžanskih državljana je poginulo, a troje je povređeno u napadima na dva teretna broda u Azovskom moru, saopštilo je u tamošnje Ministarstvo spoljnih poslova. Odgovarajući na pitanje o brodovima pogođenim u Taganroškom zalivu, ministarstvo je reklo da je među posadama bilo ukupno 25 azerbejdžanskih državljana, ali da brodovi ne pripadaju Azerbejdžanu. Ukrajinska komanda za dronove: Pogođeno pet brodova u Marijupolju i Berdjansku Ukrajinske bespilotne letelice su tokom noći pogodili pet brodova u lukama Mariupolj i Berdjansk i u priobalnim vodama teritorija koje je, kako se navodi u saopštenju, okupirala Rusija, objavio je komandant ukrajinskih snaga za dronove. Robert Brovdi je na aplikaciji Telegram naveo da su dronovi pogodili brodove za suvi teret i tanker koji su bili umešani u “krađu“ ukrajinskog žita i prevoz vojnog tereta i goriva, pri čemu su imena brodova bila prefarbana, a njihovi radari isključeni. Trik Zelenskog: Kaja Kalas mu neće oprostiti Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas verovatno neće oprostiti Vladimiru Zelenskom zbog njegovog ponašanja prilikom objavljivanja otvorenog pisma ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, prema rečima kiparskog novinara Aleksa Hristoforua. Ceo tekst možete pročitati OVDE. Dve strane razmenile po 185 zarobljenika Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su Rusija i Ukrajina izvršile razmenu ratnih zarobljenika po principu "185 za 185". "Iz ukrajinskog zarobljeništva vraćeno je 185 ruskih vojnika, dok je Moskva u zamenu predala Kijevu 185 ukrajinskih vojnika", navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. Oslobođeni ruski vojnici trenutno se nalaze na teritoriji Belorusije, gde im se pruža medicinska i psihološka pomoć, nakon čega će biti prebačeni u Rusiju. U saopštenju se napominje da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u sprovođenju razmene. Prethodno su Rusija i Ukrajina u maju razmenile po 205 zarobljenika, dok je krajem aprila sprovedena razmena u formatu "193 za 193". Uzbuna na Balkanu! Dron eksplodirao kod naftnog terminala, nađeni čamci sa eksplozivom! Eksplozija je potresla najveću rumunsku luku u Konstanci nakon što se dron sam detonirao, a zvaničnici su potvrdili da je verovatno korišćen u ratu u Ukrajini. Vlasti su aktivirale plan "Crvena intervencija", a prema prvim informacijama, nema žrtava, prenosi rumunski portal "Digi 24". Na snimcima se vidi veliki oblak dima koji se uzdiže iznad vode nakon eksplozije. Veruje se da se morski dron nalazio na plovilu koje je plovilo priobalnim područjem kod Konstance. Luka je brzo evakuisana, a stanovnicima obližnjih priobalnih područja savetovano je da se sklone zbog mogućnosti novih iznenadnih detonacija. Isti portal piše da je dron bio u blizini naftnog terminala. Izvori su za Digi24 izjavili da su u priobalnom području Konstance otkrivena još četiri plovila natovarena eksplozivom. Ceo tekst možete pročitati OVDE. Peskov: Polovični izgledi za sastanak Putina i Trampa ovog leta Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da verovatnoća sastanka ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa ovog leta iznosi 50 odsto. "Teoretski, to je 50 odsto, ili će se desiti ili neće", rekao je Peskov za RIA Novosti na marginama Međunarodnog ekonomskog samita (SPIEF) u Sankt Peterburgu, kao odgovor na pitanje da li je moguć sastanak Putina i Trampa ovog leta. Prethodni sastanak Putina i Trampa održan je na Aljasci u avgustu prošle godine, kada su glavne teme razgovora bili bilateralni odnosi između Moskve i Vašingtona i rešavanje sukoba u Ukrajini. Peskov je kazao i da Putin ostaje spreman i da se sastane i započne dijalog sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. "Putin je takođe spreman za sastanke, on je otvoren za dijalog uopšte", rekao je Peskov, kao odgovor na pitanje da li je planiran sastanak između Putina i Makrona. Peskov je kazao da Putin trenutno ne planira da obavi telefonski razgovor sa Makronom. "Nema planova za telefonski razgovor. Putin je rekao da ga svako može pozvati", naveo je Peskov. Kremlj je podsetio da francuski predsednik i dalje govori o planovima da telefonom razgovara sa Putinom, ali da do sada "nije bilo poziva". Lokalne vlasti: Najmanje četvoro poginulih u napadu na Kijevsku oblast Najmanje četiri osobe poginule su u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast, rekao je načelnik Kijevske regionalne vojne uprave Mikola Kalašnik. "Nažalost, broj poginulih usled neprijateljskog napada na mirno preduzeće u Brovarskom okrugu povećao se na četiri. Izražavam iskreno saučešće rođacima i prijateljima preminulih", rekao je Kalašnik u objavi na Telegramu. Prvobitno je objavljeno da je poginula jedna osoba. "Na teritoriji preduzeća gori administrativna zgrada, objekti su delimično uništeni", naveo je Kalašnik. Kako je rekao, sve neophodne službe rade na licu mesta, a spasilačke operacije, potraga za ljudima i otklanjanje posledica napada su u toku.

Kijev: Neutralisano 198 ruskih dronova i dve navođene rakete

Ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine saopštilo je da je tokom noći ruske snage napale sa 216 dronova i dve navođene rakete H-59/69 od kojih je 198 bespilotnih letelica neutralisano.

“Zabeleženo je 16 udara dronova koji su pogodili 13 lokacija, kao i pad fragmenata na 12 lokacija. Vođene avionske rakete nisu dostigle svoje ciljeve“, navodi se u objavi.

Tokom noći ruska PVO oborila 123 drona

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane tokom protekle večeri i noći oborile 123 ukrajinske bespilotne letelice širom zemlje, prenosi Izvestija.

Dronovi su, kako se navodi, uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške i Kurske, Nižnjenovgorodske, Orlovske, Tulske, Moskovske oblasti, Krima , Azovskog i Crnog mora.

IAEA: Postignuto lokalno primirje za popravku dalekovoda nuklearke Zaporožje

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je danas da je uz njeno posredovanje postignuto privremeno lokalno primirje između Ukrajine i Rusije u reonu nuklearne elektrane Zaporožje, kako bi se popravio dalekovod kojim se ta nuklearka snabdeva električnom energijom kojom se hlade reaktori.

"Lokalno primirje u čijem je postizanju posredovala IAEA stupilo je na snagu na liniji fronta u blizini nuklearne elektrane Zaporožje (ZNPP) danas, otvarajući put za ključne popravke dalekovoda kako bi se sprečila pretnja od nuklearne nesreće", saopštila je IAEA u objavi na platformi Iks.

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Putin: Besmislica je da ćemo napasti NATO, Rusija spremna za mir sa Ukrajinom

Ruski predsednik Vladimir Putin odbacio je sinoć priče koje kruže zapadnim zemljama o navodnom predstojećem napadu Rusije na NATO, ocenjujući takve tvrdnje kao apsurdne i kao "namernu manipulaciju", a istovremeno je poručio da je Rusija spremna za mir sa Ukrajinom i da je potrebno da u pregovorima sa tom zemljom posrednik bude neko ko je neutralan.

"Koja je svrha napada na Evropu i borba protiv NATO-a? Ovo nije samo besmislica, to je namerna provokacija osmišljena da stvori pretnju koja zapravo ne postoji i da primora stanovništvo njihovih zemalja da troši više novca na odbranu", rekao je Putin u razgovoru sa rukovodiocima vodećih međunarodnih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF) u Sankt Peterburgu, koji je trajao oko dva sata.

Na pitanje da prokomentariše izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubia, koji je rekao da je rat u Ukrajini "katastrofa za Rusiju", Putin je kazao da stvarnost na terenu pokazuje drugačije, prenosi agencija RIA Novosti.

"Pre svega, i to se mora naglasiti, ruske trupe napreduju duž cele linije kontakta", istakao je Putin.

On je rekao da se Ukrajina suočava sa katastrofalnim nedostatkom ljudstva, i da mesečno gubi oko 40.000 ljudi. "Ljudi se nasilno odvode, nema motivacije, niko ne želi da se bori. Pokrenuto je 200.000 krivičnih postupaka zbog dezerterstva", kazao je ruski predsednik.

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Pobijena cela četa vojske

Pripadnici ruskih oružanih snaga iz grupe snaga „Istok“ podelili su detalje o zauzimanju sela Komsomoljskoje u Zaporoškoj oblasti od protivničkih snaga.

Snimak borbenog zadatka objavilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako je objasnio komandant voda, pozivni znak Tenkista, tokom napada na selo, naši vojnici su koristili taktiku malih grupa.

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Predstavnički dom SAD odobrio pomoć Ukrajini i sankcije za Rusiju

Predstavnički dom Kongresa SAD odobrio je pomoć Ukrajini i sankcije za naftu i gas Rusiji, zahvaljujući 18 glasova republikanaca koji su podržali demokrate.

Predsednik Predstavničkog doma, republikanac Majk Džonson, pozvao je članove svoje stranke da se suprotstave toj meri, navodeći juče na zatvorenom sastanku da bi trebalo da daju američkom predsedniku Donaldu Trampu prostora za pregovore sa Rusijom, izjavila je osoba koja je bila prisutna na tom sastanku za CNN.

Donji dom američkog Kongresa je sa 226 glasova "za" i 195 glasova "protiv" usvojio paket mera, kojim se Rusija suočava sa novim sankcijama za naftu i gas, u prvoj velikoj proukrajinskoj meri koja je usvojena u drugom Trampovom mandatu.

Usvojena mera uključuje stroge sankcije protiv ruskih lidera i institucija, kao i protiv vodećih banaka, naftnih i rudarskih kompanija, a uključuje i carine od 500 odsto na svu rusku robu uvezenu u SAD i zabranu uvoza ruske sirove nafte u SAD.

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Putin: Spremni i voljni da pregovaramo s Ukrajinom na osnovama utvrđenim na Aljasci

Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je sinoć da je Rusija spremna i voljna da pregovara sa Ukrajinom mirnim putem na osnovama za pregovore o kojima je razgovarano na sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Enkoridžu na Aljasci.

Putin je dodao da ti predlozi zahtevaju kompromise i od Moskve i od Kijeva, napominjući da je američki predsednik "iskreno posvećen rešavanju krize u Ukrajini". On je upozorio da svaki dokument moraju da potpišu legitimne strane, uključujući i Ukrajinu i da to nije hir Rusije.

"Postoji mnogo pitanja, ali ako dođemo do potpisivanja dokumenata, mislim da ako postoji želja da se oružani sukob okonča mirnim putem, a Rusija to čini, pronaći ćemo one koji mogu da potpišu odgovarajući dokument", dodao je Putin. Podsetio je da je pre tačno dve godine istekao mandat ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Kako je naveo, Rusija se ne protivi ekonomskoj integraciji Ukrajine u Evropu. Prema njegovim rečima, sukob u Ukrajini proizilazi iz potiskivanja "svega ruskog tamo".

"U srži sukoba leži državni udar u Ukrajini i suzbijanje svega ruskog tamo, suzbijanje značajnog dela stanovništva zemlje koji nije priznao rezultate ovog državnog udara", rekao je ruski lider.

On je ocenio da je bivši nemački kancelar Gerhard Šreder osoba kojoj se može verovati i podsetio da je upravo Šreder bio uključen u izgradnju infrastrukturnih projekata poput Severnog toka kako bi se nemačkoj ekonomiji obezbedilo pouzdano i jeftino snabdevanje iz Rusije.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je Kremlj video otvoreno pismo predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i dodao da Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku, ako želi da se sastane sa Putinom.

"Imao sam priliku da pročitam pismo. Predsednik Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može da dodje u Moskvu i da to učini", rekao je Peskov, prenosi Tass.

Međutim, Zelenski je u četvrtak u otvorenom pismu ruskom lideru Vladimiru Putinu izjavio da nije spreman da putuje u Rusiju na pregovore.