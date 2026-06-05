Redovne obuke pomažu u održavanju profesionalnih standarda i operativne efikasnosti, obezbeđujući da vojnici ostanu spremni za izvršavanje svojih zadataka u okviru misije KFOR.

Kroz aktivnosti poput ove, pripadnici misije održavaju visok nivo spremnosti i situacione svesti, potvrđujući kontinuiranu posvećenost KFOR-a doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, sa ciljem očuvanja bezbednog i sigurnog okruženja za sve stanovnike Kosova i obezbeđivanja slobode kretanja, u svakom trenutku i na nepristrasan način.

KFOR blisko sarađuje sa Kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u skladu sa njihovim ulogama u sistemu bezbednosnog odgovora.



