Mileta Š. (55) iz sela Visoka kod Arilja ubio je, najverovatnije macolom, majku Slobodanku (75) i strine Milenu (82) i Kosanu (83), nakon čega se obesio.

Pretpostavljalo se da je Mileta u porodičnoj kući usmrtio majku, a zatim i strine u njihovim kućama na istom imanju. Posle krvavog pira obesio se u pomoćnom objektu.

Meštani su sumnjali da je uzrok bila njegova višegodišnja sklonost alkoholu, zbog čega je više puta bio lečen, ali nisu isključivali ni mogućnost da motiv leži u nerešenim imovinskim odnosima.

„Još uvek ništa nisam mogao da shvatim. Drhtao sam kada sam to čuo. Znao sam ga čitav život. Voleo je da popije, ali da ovako nešto učini nisam slutio“, rekao je komšija.

Selo Visoka bilo je zanemelo. Iako su meštani znali da je Mileta ranije bio nasilan prema rođacima, govorili su da ovakav zločin nisu mogli da zamisle ni u najstrašnijem filmu.

„Kao da slušam neku priču iz horor filma. Ranije je u nekoliko navrata pokušavao da napadne oca i majku, tako se pričalo po selu. Jurio ih je keserom. Užas“, rekao je jedan komšija.

Prema izjavi komšinice, telo Kosane pronašao je zet kada je poveo ovce na ispašu i svratio da obiđe taštu. Ona je ležala na podu razbijene glave. Kada je krenuo prema kući strine Milene i primetio razbijen prozor, posumnjao je na najgore i odmah pozvao policiju.

Povrede su bile u predelu glave i, prema tadašnjim navodima, nanete su najverovatnije macolom.

„Mileta je bio na lečenju od alkoholizma, postojale su i prijave protiv njega za remećenje javnog reda i mira. Nije isključeno da je u noći zločina bio pijan“, rekao je istražni sudija Višeg suda u Užicu.

U zaseok Visoka, neposredno posle uviđaja, stigle su komšije i predstavnici lokalne samouprave. Predsednik opštine Arilje rekao je da je ovakav zločin bio nezapamćen na tim prostorima.

„Nezahvalno je komentarisati bilo šta, osim što smo bili neizmerno potreseni događajem. Preuzeli smo sve troškove sahrane i pomagali porodicama nastradalih u teškom trenutku“, rekao je on.

Zločin se dogodio 2013. godine.

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