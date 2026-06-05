Pevač Stefan Cvijović Cvija oženio se u tajnosti svojom dugogodišnjom izabranicom Lanom, a sliku sa lukuznog venčanja na svom Instagram profilu objavila je pevačica Nikolija Jovanović.

Nikolija je uslikala mladence nakon što su rekli "da", a muzičar nije skidao osmeh dok je čvrsto grlio izabranicu.

Mlada je blistala u elegantnoj venčanici, gornji deo je bio korset, a oko vrata je imala detalje od čipke. Lana se odlučila za elegantnu i jednostavnu frizuru, te je nosila zalizanu kosu i veo.

"Mladenci", napisala je kratko Nikolija.

"Devet godina sam krio vezu"

Podsetimo, Cvija je nedavno otkrio zbog čega se retko pojavljuje u javnosti.

- U poslednjih 17 godina koliko se pojavljujem po događajima me niste viđali i ja se nadam da me nećete ni videti - rekao je on, a na pitanje zbog čega krije emotivnu partnerku, odgovorio je:

- Ne krijem, samo želim svoju privatnost da čuvam samo za sebe. To znači da sam zauzet. A i povukao sam se u poslednje vreme, bilo bi bolje da lovite neke druge mlade, lepe ljude. Ja sam bluzu 40 godina. Nije teško ako želiš. Kada sam bio u nekom piku svoje popularnosti. Devet godina sam krio vezu. Za devet godina veze nije izašla nijedna naša slika.

Nući mu je omiljeni izvođač Generacije Zed

Na pitanje naše novinarke koji mu je omiljeni izvođač iz Generacije Zed, odgovorio je sledeće:

- Nući. Kompletan mi je izvođač i sjajan je momak. Ne želim da umanjujem vrednost ostalih izvođača ali ako bi morao da izdvojim samo jednog to bi bio on - rekao je Cvija.

Onda je usledilo pitanje na kontu njegovog ljubavnog života, i zbog čega se uvek na javnim događajima pojavljuje sam.

- Već 17 godina se pojavljujem sam i nadam se da će tako i ostati. Želim privatnost da zadržim za sebe. Zauzet sam ali ne želim da svoju partnerku izlažem medijima. Nije teško sačuvati privatnost ako želiš - otkrio je Stefan.

- Uspeo sam i prethodnu vezu da sakrijem koja je trajala devet godina - dodao je Cvijović, a potom se dotakao i zbog čega se trenutno nalazi u ilegali.

- Objavio sam u prethodnom periodu par nekih pesama ali bavim se i drugim stvarima, često nisam u Beogradu i ne drži me mesto - zaključio je Cvija .

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