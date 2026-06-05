Na pitanje crnogorskih medija da li je odgledao film "Referendum", predsednik Vučić kaže da nije, ali da je gledao dosta puta televiziju Vijesti, i da je viđao bezbrojne laži.

- Odgledao sam mnogo toga na vašoj televiziji, gde svakodnevno ima mnogo uvreda na moj račun i na račun Srbije. I nikada vas nisam zabranjivao zbog toga, niti sam ikada tužio niti bilo šta slično. Od bezbrojnih laži. Od Jovanjice do svega drugog što vam je Šolak diktorao iz Beograda. Ja nemam nikakav problem sa tim, samo hoću da vam kažem, nemojte ono što ste oprostili sebi ne oprostite drugome. Zato što, ako vam je zbog jednog filma da ukidate televizije i televizijske programe, onda to mnogo više govori o tom programu nego o onome ko to ukida. Kod nas takvih ukidanja neće biti. Kod mene su u glavi posložene sve stvari koje su bile stravične laži protiv Srbije i srpskog naroda. I opet ništa. Vi mislite da ćemo da zatvorimo vaše televizije zato što smatrate, što mi smatramo falsifikatom i istorijskom laži, da je Srbija aneksirala Crnu Goru. Vi ste to ubacili u zakone. Šta treba sada, da zabranimo svim građanima Crne Gore ulazak u Srbiju. Ili da zabranimo emitovanje takvih priča? Ne. Izađite sa argumentacijom, mi ćemo sa drugom argumentacijom i da pokušamo da razgovaramo i da vidimo čija argumentacija je snažnija. A ne da se to rešava na način, sad ćemo da zatvorimo jedan medij, pa ćemo da pustimo u etar ovaj drugi - rekao je Vučić.

Osim toga, predsedniku se obratila i novinarka crnogorske televizije "Adria" koja je takođe istakla da je i televizija za koju radi kažnjena isto sa 10.000 kao i Vijesti.

-I vi ste kažnjeni? Pa dobro, lepo ste mi napunili budžet - poručio je Vučić sa osmehom.