Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je određivanje pritvora za B. A. (40), osumnjičenog da je u proteklih godinu i po dana izvršio pet krivičnih dela razbojništva u beogradskim supermarketima.

Dežurni javni tužilac je prethodno osumnjičenom odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati, nakon čega je obavljeno njegovo saslušanje.

Kako se navodi u saopštenju, B. A. prilikom saslušanja nije želeo da iznosi odbranu.

Predlog za određivanje pritvora podnet je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu, u skladu sa članom Zakonika o krivičnom postupku.

Tužilaštvo je meru pritvora predložilo jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da ometa krivični postupak uticajem na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

B. A. se sumnjiči da je krivična dela izvršio u periodu od 8. juna 2024. godine do 16. januara 2026. godine, a meta su bili maloprodajni objekti više lanaca supermarketa u glavnom gradu.

Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva ističu da će u toku istrage preduzeti sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja potpunog i tačnog činjeničnog stanja, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.