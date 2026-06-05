Mnogo je autora koji imaju vernu publiku, ali samo retkima pođe za rukom da stvore pravi globalni fenomen. Američka spisateljica Lusi Skor uspela je upravo to. Njen roman Sve što nismo preboleli poslednjih godina prerastao je u jednu od najvećih BookTok senzacija na svetu. Knjiga je zabeležila više od 20 miliona pregleda na TikToku, prodata je u više od četiri miliona primeraka, prevedena na preko dvadeset jezika i našla se na listama bestselera Njujork Tajmsa i Amazona.

Ipak, čitaoce nisu osvojile samo impresivne brojke. Priča o Naomi Vit, odbegloj nevesti koja u malom gradu Nokmautu ostaje bez novca, automobila i plana za budućnost, kao i o Noksu Morganu, muškarcu koji se po svaku cenu kloni komplikacija, donela je savršenu kombinaciju humora, emocija, privlačnosti i nezaboravnih likova. Roman je Lusi Skor doneo nominaciju za najbolji ljubavni roman godine po izboru čitalaca na Goodreads-u i učvrstio njen status jedne od najvećih zvezda savremene romanse.

Sada se čitaoci ponovo vraćaju u Nokmaut. U novom romanu Sve što čuvamo za sebe, Lusi Skor otvara novo poglavlje priče i u centar zbivanja dovodi Neša Morgana, dobro poznatog čitaocima iz prethodne knjige, i zagonetnu Linu Solavitu, ženu koja u grad stiže sa više tajni nego prtljaga.