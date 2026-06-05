Dete staro oko 18 meseci je poginulo, a drugo dete je teško povređeno u stravičnom požaru koji je danas izbio u jednoj kući u Banjaluci. Teško povređeno dete je nakon prijema u UKC RS potom hitno prebačeno helikopterom za Beograd.

Komandant Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić rekao je da je požar gasilo devet vatrogasaca sa dva vozila.

"Intervencija je trajala oko sat vremena. Vatra je ugašena u 11.23 časa. Prijavu smo zaprimili u 10.23. Naši vatrogasci su na lokaciju stigli u 10.28. Јedno lice je smrtno stradalo", rekao je Malinić.

Kaže da su na licu mesta zatekli požar u razvijenoj fazi.

"Јedna soba je gorela, a ostali deo kuće je bio zadimljen. Na terasi smo zatekli jedno beživotno telo bebe i tri osobe smo evakuisali sa balkona. Požar nije bio velikog intenziteta, ali smo zatekli beživotno telo. Svi koje smo zatekli na balkonu bili su vidno potreseni", kaže Malinić za RTRS.

Istakao je da ne znaju šta je uzrok požara i da oni ne utvrđuju uzrok. Pored vatrogasaca, na terenu su bili Hitna pomoć i policija.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka rekli su da je do požara došlo u Karađorđevoj ulici, u potkrovlju kuće koja je u vlasništvu lica R.K..

"Tom prilikom smrtno je nastradalo dete, a drugo dete je zadobilo telesne povrede i prebačeno je u UKC RS - Banjaluka. Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima PU Banjaluka i inspektorom Odeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara PU Banjaluka", naveli su iz tužilaštva.

Portal ATV navodi da je povređeno dete helikopterom transportovano za Beograd. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske dr Nikola Šobot rekao je na konferenciji za medije da su ostali povređeni zbrinuti u UKC, gde lekari vode borbu za njihovo stabilizovanje.

"Najteže povređeni pacijent je maloletno lice koje je odmah, po prijemu, hospitalizovano na Klinici za dečije bolesti. Zbog specifičnosti i težine povreda zadobijenih u požaru, donesena je odluka o hitnom premeštaju za Beograd", rekao je Šobot.

Iz tužilaštva su naveli da je uviđaju prisustvovao i dežurni lekar mrtvozornik Doma zdravlja Banjaluka.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naložena je i obdukcija beživotnog tela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS", istakli su iz tužilaštva.

Prema rečima komšija, požar se desio u kući u kojoj stanuju podstanari. Navode da se nedavno u kuću doselilo više osoba.

"Viđao sam više ljudi uglavnom mlađih, bilo je starijih, ali mlađi su češće tu boravili. Možda su i iz Srbije, ne znam", rekao je jedan od komšija za Nezavisne.