Tema broj jedan u domaćim medijima nedavno je bilo zadržavanje pevačice Mine Kostić u psihijatrijskoj ustanovi. Mia se osvrnula na ovu vest, naglasivši da danas vlada veliki pritisak i da ne voli da donosi preuranjene zaključke o tuđim životima i problemima.

- Pa čula sam, ali to su neke teme za koje jnisam sigurna da li je ona stvarno završila na psihijatriji ili se možda stvarno javila pa su je zadržali jer negde drugde nije bilo mesta. Mene su novinari zvali da budem gost u jednoj emisiji povodom te teme, jer imam pesmu "Psihijatar". Puca se svaki dan na sve strane! Tu se nikada ne zna šta kod koga čuči, zatoi ne volim puno da komentarišem jer nikada ne znaš šta je u pitanju.

Pevačica Mina Kostić se već nekoliko dana nalazi u psihijatriskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević", a u ovu ustanovu je navodno primljena zbog agresivnog ponašanja.

Kako navode izvori bliski pevačici, Mina je u nedelju prolazila kroz vrlo težak period i emotivno stanje.

Komšije, koje su čule jaukanje i dreku iz njenog stana, pozvale su Hitnu pomoć. Dalje se navodi da je na njenu adresu Hitna dva puta dolazila i oba puta je pevačica odbijala da bude hospitalizovana.

Na kraju je pozvana policija, koja je uspela da smiri pevačicu i preveze je u psihijatrijsku ustanovu.

- Dva puta je dolazila Hitna pomoć i oba puta je odbijala da pođe sa njima. Potom je pozvana policija. Ostalo znate - rekao je izvor.

Prema poslednjim informacijama, Mina Kostić se oseća bolje i prebačena je sa intenzivne nege na žensko odeljenje.

Njen dugogodišnji prijatelj i kolega, Era Ojdanić, ostao je potpuno zatečen ovom vešću. Za medije je otvoreno govorio o njenom stanju, Manetu Ćuruviji Kasperu, ali i o sve češćim psihičkim problemima na domaćoj estradi.

"Bila je puna energije, šta se dogodilo?"

Era Ojdanić nije krio šok kada je saznao da je pevačica, koju od milja zove "džiguljavka", smeštena u bolnicu.

– Prvi put sada čujem za to, ne znam šta se dogodilo sa ženom! U svakom slučaju, žao mi je Mine. Ne mogu da verujem šta joj se dogodilo. Sve najbolje, puna energije, puna šale, puna ljubavi i drugarstva. Šta se tu dogodilo da završi u "Lazi Lazareviću"? – izjavio je vidno potresen pevač.

Ojdanić se osvrnuo i na Mininog partnera Kaspera, za kojeg se udala pre otprilike pola godine, ističući da je na njega ostavio odličan utisak.

Alo/Informer

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