Tragedija sa mnogo nejasnoća dogodila se u Konstanci kada je dečak od 9 godina poginuo nakon što ga je smrskala betonska ploča.

Dečak je ušao u dvorište jedne javne institucije u Limanu kako bi brao trešnje, koristeći rupu u ogradi. Teren je u nadležnosti Granične straže, ali prema navodima institucije, objekat se ne koristi već 25 godina.

- Ovo je poslednja slika koju je naslikao na likovnoj sekciji. Imao je druge horizonte ovde. Za njega je ovde izlazilo sunce - izjavila je Gela Ivašku, direktorka škole u Limanu.

Gabriel je imao samo 9 godina. Bio je učenik drugog razreda škole u Limanu i nastavnici su ga smatrali uzornim učenikom.

Posle nastave, zajedno sa dva prijatelja, ušao je u dvorište bivše ispostave granične policije da bere trešnje. Gabriel se popeo na betonsku ploču da bi stigao do voća. Tada se dogodila tragedija.

- To je kamen težak 700 kilograma. Čak i da je pao na mene, mogao je da me ubije. Oni su se tamo igrali. Bila su tri deteta - rekao je dečakov stric.

Drugovi dečaka su obavestili nadležne, ali lekari nisu uspeli da ga spasu.

- Na lice mesta izašla je medicinska ekipa koja je konstatovala smrt žrtve - izjavila je Andrea Ambroze, portparolka IPJ Konstanca.

Ne shvatajući opasnost, dečak od 9 godina je mogao da uđe bilo gde u bivšem vojnom objektu, jer je ograda značajno oštećena. Ipak, Granična straža tvrdi drugačije.

- Nakon reorganizacije struktura Granične policije sprovedene 2001. godine, objekat više nije korišćen jer nije imao operativnu niti administrativnu funkciju za instituciju. Od 2020. godine pokrenute su procedure za stavljanje objekta van upotrebe, i on se i dalje nalazi u tom statusu. Objekat je ograđen betonskim prefabrikovanim elementima od armiranog betona, a pristup je zabranjen - navodi se u odgovoru Granične straže.

Meštani tvrde da opština koristi objekat kao smeštaj za ugrožene osobe.

- Ulazi ko hoće, svako uzme šta hoće odatle. To je opštinsko. Tamo su boravile porodice po potrebi, opština im je davala smeštaj - kaže jedan meštanin.

Mediji navode da nisu uspeli da razgovaraju ni sa kim iz opštine Limanu. Gradonačelnik, zamenik ili sekretar institucije nisu bili dostupni i nisu odgovarali na telefon.

Ni porodica nije dobila odgovore nakon tragedije.

- Trebalo je ranije da se preduzmu mere! - kaže otac.

- Ne znamo ko je vlasnik tog mesta, mi ne znamo apsolutno ništa - kažu majka i tetka dečaka.

Smrt malog Gabriela potresla je mesto. Njegovi drugovi danas nisu imali nastavu.

- Imali smo pripremljenu veliku svečanost za ponedeljak, jer su učenici drugog razreda uključeni u projekat sa Princezom Margaretom i trebalo je da imamo goste. Bio je staložen, miran i prijateljski nastrojen prema svima - rekla je Gela Ivašku, direktorka škole u Limanu.

Policija je pokrenula krivični postupak zbog ubistva iz nehata i pokušava da utvrdi da li postoje odgovorne osobe za tragediju u Limanu.

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