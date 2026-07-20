Koalicija je u saopštenju navela da je počela da sprovodi mere bezbednosti za svoje brodove koji prolaze kroz moreuz Bab el Mandeb, prenela je Al Džazira.

Istovremeno, Ministarstvo spoljnih poslova Saudijske Arabije najoštrije je osudilo odluku Huta da proglase pomorsku blokadu te zemlje.

"Ministarstvo spoljnih poslova izražava najoštriju osudu navoda takozvanog vojnog portparola Huta, koji je optužio Kraljevinu da opseda bratski jemenski narod i izneo tvrdnje o uvođenju pomorske blokade Saudijskoj Arabiji", navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi Al Arabija.

U međuvremenu, predsednik Predsedničkog saveta Jemena Rašad al Alimi pozvao je građane da pruže podršku oružanim snagama u borbi protiv pobunjenika Huta, najavio obnovu izvoza nafte od danas i poručio da će prihodi biti usmereni na isplatu plata, unapređenje javnih usluga i stabilizaciju privrede.

Al Alimi je u obraćanju koje je emitovala jemenska državna televizija pozvao građane, plemenske vođe, političke snage, omladinu i žene da se okupe oko oružanih snaga, vojnih formacija i bezbednosnih službi kako bi, kako je naveo, zaštitili republiku, očuvali suverenitet, obnovili državne institucije i okončali pobunu Huta.

On je optužio Hute da interese Irana stavljaju ispred interesa jemenskog naroda i da su izabrali oružani sukob i sektaštvo umesto državnih institucija i građanskog poretka.

Ranije danas, Huti su proglasili pomorski embargo protiv Saudijske Arabije, nakon što su dve strane prošle nedelje razmenile vatru prvi put posle nekoliko godina.

"Proglašavamo pomorsku blokadu kriminalnog saudijskog neprijatelja, zasnovanu na principu 'oko za oko, zub za zub', koja stupa na snagu odmah po objavljivanju ovog saopštenja", rekao je vojni portparol Huta Jahja Sari, prenosi Al Džazira.

Huti su prošle nedelje ispalili rakete na Saudijsku Arabiju, optuživši Rijad da je bombardovao aerodrom pod njihovom kontrolom, čime je prekinuto četvorogodišnje primirje između Saudijske Arabije i ove grupe.

To su bili prvi napadi za koje su Huti preuzeli odgovornost protiv Saudijske Arabije otkako je u martu 2022. godine stupilo na snagu nezvanično primirje, nakon napada Huta na saudijsku energetsku infrastrukturu.