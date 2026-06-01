Nakon što je učenik trećeg razreda Srednje škole “Sveti Sava” u Bujanovcu sekirom napao školskog druga i naneo mu povredu u predelu grudi, oglasila se direktorka škole Svetlana Manasijević.
- Dana 28. maja 2026. godine u blizini parka u Bujanovcu došlo je do incidenta između učenika, prilikom kojeg je jedan učenik zadobio lakše povrede.
Odmah po saznanju o događaju škola je postupila u skladu sa Pravilnikom o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Obavešteni su roditelji, nadležne institucije i svi relevantni akteri u školi. Održan je sastanak Tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, izvršena je procena rizika i donete su mere daljeg postupanja.
Škola je pokrenula postupak pojačanog vaspitnog rada i vaspitno-disciplinski postupak u skladu sa zakonom, obezbedila podršku učenicima uključenim u događaj i nastaviće praćenje njihovog ponašanja i emocionalnog funkcionisanja, uz saradnju sa roditeljima i nadležnim institucijama.
Osnovni cilj svih preduzetih mera jeste zaštita učenika, utvrđivanje činjenica i sprečavanje sličnih situacija u budućnosti. Pozivamo predstavnike medija na odgovorno izveštavanje uz poštovanje prava i privatnosti maloletnih lica - navodi se u saopštenju.
Bujanovačke su subotu javile, na osnovu informacija iz više izvora, da je učenik trećeg razreda udario sekirom školskog druga i naneo mu povredu u predelu grudi. Napad se desio u četvrtak u blizini gradskog parka oko 18.30 časova, u vreme kada je trebalo da učenici budu u školi.
Napadnutom učeniku je pomoć ukazana i povreda sanirana u bujanovačkom Domu zdravlja.
Prema nezvaničnim informacijama, napadu je prethodila svađa u školi između učenika jednog odeljenja. Prepirka se nastavila i na ulici, a kulminirala napadom sekirom.
Alo/Bujanovačke
