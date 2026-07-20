Ministarstva spoljnih poslova Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) osudila su danas ponovljene iranske napade na Kuvajt i Bahrein, ocenivši da oni predstavljaju kršenje suvereniteta dve države.

U saopštenju katarskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da Doha poziva na povratak dijalogu i pregovorima i upozorava da nastavak iranskih napada predstavlja eskalaciju koja otežava napore za obuzdavanje tenzija i podriva diplomatske inicijative, prenela je Al Džazira.

Katarske vlasti su istakle da je neophodno uzdržati se od svih poteza koji bi mogli da dovedu do daljeg širenja sukoba, i pozvale na povratak procesu dijaloga i pregovora.

Istovremeno, Ministarstvo spoljnih poslova Emirata navelo je da napadi predstavljaju "flagrantno kršenje suvereniteta bratskih naroda i pretnju njihovoj bezbednosti i stabilnosti".

Ministarstvo je ponovilo "punu solidarnost" Emirata sa Bahreinom i Kuvajtom i izrazilo podršku "svim merama usmerenim na zaštitu njihove bezbednosti i stabilnosti".

U Manami, glavnom gradu Bahreina, danas su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a potom su se čule eksplozije, potvrdili su očevici.

"Sirena se oglasila. Pozivamo građane i stanovnike da ostanu pribrani i upute se ka najbližem bezbednom mestu", navodi se u objavi Ministarstva unutrašnjih poslova te zalivske države na mreži Iks, prenosi portal Golf njuz.

Vojska Kuvajta je saopštila da njena protivvazdušna odbrana "dejstvuje na neprijateljske dronove".

Generalštab kuvajtske vojske saopštio je da su sve eksplozije koje se čuju posledica dejstva sistema protivvazdušne odbrane koji presreću neprijateljske napade.

Korpus iranske revolucionarne garde Irana (IRGC) ranije danas je saopštio da je pogodio američke vojne ciljeve u Kuvajtu.

"Iranske snage su u napadu dronom potpuno uništile američki radarski sistem za rano upozoravanje. U odvojenom napadu pogodile su skladište opreme i delova za letelice, kao i hangar za dronove MQ-9 u vazduhoplovnoj bazi Ali Al Salem, pri čemu je nekoliko dronova zahvaćeno požarom", navodi se u saopštenju IRGC i dodaje da su gađane američke vojne letelice stacionirane na aerodromu Akaba u Jordanu kojima su naneta "teška oštećenja".