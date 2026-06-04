Meštani Lipnice kod Čačka, prijatelji i rodbina opraštaju se od Mitra S. (21), mladića koji je preminuo nakon teške nesreće na traktoru. Društvene mreže preplavljene su emotivnim porukama, a od njega se opraštaju kao od vrednog, poštenog i nasmejanog mladića kojeg su svi voleli.

- Utihnulo selo: Nije važno koliko je trajao nečiji život, već koliko je ljubavi ostavio iza sebe. Postoje ljudi koji ne žive dugo, a ostave trag veći od mnogih koji provedu čitav vek među nama... Takav je bio naš Mitar... U svojoj dvadeset prvoj godini nosio je ono što se ne može naučiti niti kupiti - dobrotu, plemenitost, vrednoću, poštovanje prema ljudima i osmeh koji je ulivao radost gde god bi se pojavio... Bio je od one retke dece koju vole i mlađi i stariji, od onih zbog kojih selo deluje življe, a dan počinje radosnije... - piše u pismu objavljenom na Instagram stranici "sokic_portal".

Vest o njegovoj smrti pogodila je ne samo Lipnicu, već i okolna pomoravska sela. Na svakom koraku meštani sa tugom govore o mladiću koji je, kako kažu, bio omiljen u društvu i uvek spreman da pomogne.

Prema nezvaničnim saznanjima, Mitar je zadobio teške povrede opasne po život kada se prevrnuo traktor. Nakon nesreće hitno je prevezen u Opštu bolnicu, gde su lekari vodili borbu za njegov život. Nakon prijema konstatovane su teške telesne povrede, zbog čega je odmah smešten u jedinicu intenzivne nege. Četiri puta su ga reanimirali, ali nesrećnom momku nije bilo spasa.

Njegovi prijatelji i komšije ističu da je bio mladić za primer.

- Svi smo nemi od šoka i tuge. Život je bio pred njim. Bio je pravi veseljak, dobar drug i vredan momak. Te večeri kada je došlo do nesreće krenuo je traktorom da povalja teren i pripremi prostor oko zapisa za praznik Svete Trojice - kaže sagovornik.

U nastavku oproštajne poruke navodi se koliko je njegov odlazak pogodio čitav kraj.

- Danima Lipnica tuguje. Tuguju pomoravska i podjelička sela. Tuguju prijatelji, rodbina, komšije i svi oni koji su ga poznavali makar na trenutak, jer otišao je momak čije je srce bilo veće od njegovih godina... Dok se nad selom spušta tišina, ostaju uspomene... Ostaju njegov osmeh, njegova dobrota, njegova vedrina i sve ono lepo što je nesebično delio sa drugima... Neki ljudi ne postanu anđeli tek kada odu. Neki među nama žive kao anđeli i dok hodaju zemljom... Neka ga Gospod primi u Carstvo nebesko i Presveta Bogorodica. I dok budu prolazila leta, a kroz Lipnicu ponovo odzvanjali glasovi mladosti, ostaće sećanje na jednog dobrog dečka koji je prerano otišao, ali koji nikada neće biti zaboravljen.

Alo/Kurir

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