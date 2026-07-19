U čačanskom selu Gornja Gorevnica oko podneva je izbio požar na terenu pod niskim rastinjem i četinarskom šumom, koji je do sada zahvatio površinu od 10 hektara.

Na licu mesta su angažovani vatrogasci-spasioci iz Čačka sa nekoliko vozila, a pomoć im pružaju i meštani Gornje Gorevnice.

Prema rečima meštana, stambenih požar koji se približio na nekoliko stotina metara od domaćinstava i objekata je trenutno stavljen pod kontrolu.

Na istom prostoru 2012. godine požar je u potpunosti uništio oko 1.000 hektara četinarske šume, koja do danas nije u potpunosti obnovljena.