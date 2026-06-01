Jedna devojčica teško je povređena danas kada ju je udario šleper u Inđiji.

Kako se nezvanično saznaje, devojčica je zadobila višestruke prelome, ali nije životno ugrožena.

- Kamion je prešao preko devojčice na uglu Novosadske i Zanatlijske ulice - navodi Instagram stranica Inđija News.

Objavljena je i prva fotografija sa lica mesta koja otkriva jezivu scenu posle gaženja deteta

Kako se može videti, oko teško povređene devojčice okupilo se više odraslih osoba da joj pomogne.

Na mesto događaja došli su i policija i Hitna pomoć.

Alo/Inđija News

