Neverovatno vreme u kojem živimo iznedrilo je svakakve pojave. Komunizam je u Srbiji pao 1990. godine i srpski narod je pomislio tada da je konačno došao kraj bogoborstvu i bezdušnom antiteizmu (protivljenje Bogu).



Međutim, ovih dana smo, zbog komentara novosadske nastavnice sociologije Marije Vasić i njenog bivšeg supruga Nenada Čanka, svedoci da je bogoborstvo i dalje izuzetno jako. Očito u ljudima, deci i unucima komunizma stanuje demonska sila koja je ih tera da se protive Bogu.

"Nosim kapu sa tri roga, i borim se protiv Boga", pevali su komunisti sprovodeći revoluciju u zemlji i govoreći narodu da je "Bog mrtav", da "više nema Boga". Srpski narod je strpljivo čekao pet decenija da i njima vidi leđa, a onda se poput feniksa digao iz pepela.

Scene ispred Hrama Svetog Save, u koji je da se pokloni pred Pojasom Presvete Bogorodice ušlo preko 600.000 ljudi do sad, svedoče da je Srbija ponovo krštena. Zasluga je to Svetog Save ravnoapostolnog i Srba svetitelja, zaštitnika srpskog naroda. Ponovno krštenje zemlje i naroda sprovela je Srpska pravoslavna crkva uz svesrdnu podršku srpske države.

Međutim, taj proces nije tekao bez poteškoća. Kako to obično biva, ocu laži - Satani smeta kada se čovek okreće svom Tvorcu i Svedržitelju. Tada on upregne sve svoje snage da napadnu na čoveka.

Isto se desilo i sada. Marija Vasić, nastavnica sociologije u gimnaziji, koju tajkunsko-teroristička lažovizija i blokaderi-teroristi nazivaju "profesorkom" dajući joj veliki značaj i profesorski autoritet, drznula se da direktno pljune na SPC i vernike nazivajući srpski pravoslavni narod "fetišarima". Termin koji se koristi za opis seksualnih bolesnika i devijanata ona je pripisala pravoslavnim vernicima.



Ipak, ni tu se nije zaustavila. Nakon što su se njeni gnusni komentari poput bumeranga vratili blokaderima-teroristima koji su je svesrdno podržali kada je optužena za rušenje ustavnog poretka, svi su počeli polako da se ograđuju od nje.

Vasić, međutim, nije stala. Ona je nastavila da vređa.

"Verujem da svako ima pravo da ispoveda religiju koju želi i da veruje u šta želi, ali naučne činjenicu su ipak nešto što je iznad svega toga", rekla je Vasić.

Pravdajući svoje reči i poređenje vernika sa seksualnim bolesnicima, Vasić je opet istakla da je "naučna činjenica" iznad toga da stotine hiljada u miru, s molitvom na usnama i ljubavlju u srcu stoji u redu pred Hramom i čeka da se celiva ono u šta veruje.

Upravo iz pozicije "inteligencije", a zapravo kvazielite, jedna obična nastavnica i dalje govori o "naučnim činjenicama", ne želeći da se izvini za uvrede koje je direktno izgovorila.



Kako sadili - tako ćete da žanjete, kaže srpski narod.

Bezbožni demoni, komunisti, završili su u najvećim dubinama pakla zajedno sa svojom zvezdom petokrakom i idolima, Marksom, Lenjinom, Staljinom i Titom.

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