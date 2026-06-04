Kragujevačka policija uhapsila je Luku B., iz ovog grada, zbog sumnje da je juče u naselju Beloševac nožem naneo teške telesne povrede opasne po život svojoj bivšoj partnerki M. i njenom dedi, dok je povredio i njenu baku. Kako pričaju komšije ove porodice, svi su duboko potreseni i uznemireni. Prema njihovim tvrdnjama, žrtva i napadač imaju malu bebu, a napadač je poznat od ranije.

Prema informacijama koje posedujemo, devojka (22) i njen deda (66) zadobili su teške telesne povrede.

- Imaju višestruke ubodne rane u predelu trbuha, grudnog koša i ekstremiteta. Nakon što je sprovedena kompletna dijagnostika obavljene su i hitne operacije. Oba pacijenta su trenutno stabilnog postoperativnog statusa, optimalnih vitalnih parametara i njihovo stanje se dalje intenzivno prati - kaže izvor "Blica".

Podsetimo, sumnja se da je Luka B. u utorak, oko 19.30 časova, u porodičnoj kući u Kragujevcu, nožem više puta ubo dvadesetdvogodišnju bivšu emotivnu partnerku i njenog šezdesetšestogodišnjeg dedu.

Takođe, sumnja se da je gurnuo i njenu sedamdesetjednogodišnju babu koja je tom prilikom pala i zadobila teške telesne povrede.

Porodica žrtve prijavljivala nasilnika policiji

Kako pričaju komšije napadnute porodice, oni su napadača i ranije prijavljivali policiji.

- On je oduvek bio problematičan. Porodica devojke ga je prijavljivala policiji, ali on nije mario za to. Svi smo u šoku - kažu komšije.

Osumnjičeni je nakon napada pobegao vozilom, a policija ga je brzom akcijom pronašla nedaleko od kuće i uhapsila, a kod njega je nađen nož kojim je, kako se sumnja, ubo bivšu emotivnu partnerku i njenog dedu.

Blic