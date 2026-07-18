U ataru sela Gornja Rečica kod Prokuplja došlo je do prevrtanja traktora, kojim je upravljao jedan muškarac. Nadležne službe još nisu stigle do povređenog, a akcija spasavanja je u toku.

Kako se saznaje, vozač traktora krenuo je sa prijateljem, koji se u jednom trenutku vratio, dok je on nastavio put sam. Nedugo zatim, Hitna pomoć i Sektor za vanredne situacije dobili su prijavu da je došlo do prevrtanja traktora, ali precizna lokacija nesreće u početku nije bila poznata.

Vatrogasci su uspeli da ga lociraju, ali je teren izuzetno nepristupačan. Zbog toga se ekipe vatrogasaca, policije i Hitne pomoći Doma zdravlja Prokuplje kreću ka mestu nesreće kako bi što pre pružile pomoć povređenom.

Alo/Prokuplje Press

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