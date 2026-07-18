Osnovni sud u Čačku prvostepeno je osudio I. L. iz naselja Jezdina u ovom gradu, na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 150.000 dinara zbog izazivanja opšte opasnosti, nakon što je zapaljivom napravom izazvao požar na automobilu parkiranom u dvorištu porodične kuće.

- Ovaj incident dogodio se 28. januara 2025. godine, oko ponoći, kada je optuženi najpre došao do jedne porodične kuće u Čačku i oštetio nadstrešnicu u dvorištu, ispod koje se nalazio "mercedes A180". Samo nekoliko minuta kasnije vratio se automobilom kojim je upravljao N. M. Optuženi je kroz otvoren prozor izbacio plastičnu flašu napunjenu benzinom, sa prethodno zapaljenom krpom, pravo na parkirani "mercedes". Vozilo je zahvatio požar i delimično je izgorelo, dok je vatra pretila da se proširi na nadstrešnicu i porodičnu kuću - navodi se u presudi u koju je agencija RINA imala uvid.

Dodaje se da je veću tragediju sprečila žena koja je izašla iz porodične kuće i uz pomoć komšije, uspela da ugasi požar. U kući su se u tom trenutku nalazili članovi porodice, među kojima i maloletno dete i starije osobe.

- Maloletni dečak video je napadača kako baca zapaljivu napravu. Dete je nakon incidenta danima teško spavalo, a strah se javljao svaki put kada bi čulo automobil da prolazi pored kuće - piše u presudi.

Sud je utvrdio da je I. L. postupao iz osvete, jer je sa oštećenom porodicom ranije bio u dobrim odnosima koji su kasnije narušeni. Kod njega je neposredno nakon događaja utvrđeno 1,29 promila alkohola u krvi, ali je sud ocenio da to ne isključuje njegovu krivičnu odgovornost.

N. M, koji ga je dovezao do kuće i zaustavio automobil kako bi zapaljiva naprava bila bačena, osuđen je uslovno na šest meseci zatvora, sa rokom provere od dve godine, kao i na novčanu kaznu od 100.000 dinara.

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