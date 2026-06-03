Apelacioni sud u Novom Sadu povećao je za dve i po godine kaznu zatvora i pravosnažno osudio M. D. (38) iz okoline Kikinde na kaznu zatvora od šest i po godina, zbog obljube maloletne pastorke.

Drugostepni sud je, usvojivši žalbu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, preinačio prvostepenu presudu kojom je M. D. bio osuđen na četiri godine, dok je žalbu branioca okrivljenog odbio kao neosnovanu, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

Tužilaštvo je na prvostepenu presudu uložilo žalbu zbog odluke o krivičnoj sankciji, smatrajući da je M. D. izrečena kazna zatvora ispod zakonskog minimuma, te je predloženo da drugostepeni sud izrekne strožu kaznu, imajući u vidu upornost koju je okrivljeni ispoljavao tokom činjenja krivičnog dela, da je zloupotrebljavao odsustvo majke oštećene i njenu nezaštićenost, te traume koje je oštećena doživela.

M. D. je oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela obljuba zloupotrebom položaja u produženju, a izrečena mu je mera bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom na udaljenosti od 100 metara, od tri godine.

Osuđen je da je tokom decembra 2021. i januara 2022. godine u porodičnoj kući u okolini Kikinde, kao očuh zloupotrebom tog položaja, naveo na obljubu i sa obljubom izjednačen čin dete maloletnu oštećenu, ćerku njegove supruge, sa kojom je živeo u zajedničkom domaćinstvu i koja mu je bila poverena radi učenja, vaspitavanja, staranja i nege dok je njena majka odsutna, koristeći odnos podređenosti i zavisnosti od njega kao očuha.