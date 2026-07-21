Pobednica "Zadruge 9 Elite" Stanija Dobrojević odnela je ubedljivu pobedu, a naša ekipa zatekla ju je u trenutku kada je isperd studija skupljala stvari.

Naime, Stanija je imala dosta džakova, kao i kutija u kojima je držala razne haljine, a u prenošenju joj je u jednom momentu pomogla i majka.

Stanija je osvojenu nagradu za prvo mesto odmah predala svojoj majci, a potom je sela u kola i otkrila gde se tačno uputila.

-Idem u Rumu, kućici da se ispričam sa porodicom, malo da odspavam i gledamo se na žurki. Izmučena sam, neispavana, gladna, jedva čekam da vidim Pabla -rekla je Stanija tom prilikom okupljenim medijima.

Odmah otišla kući posle finala

Podsetimo, Stanija Dobrojević, danas je jedna od najpoznatijih rijaliti zvezda u regionu, a iako je prepoznatljiva po svom naglašenom, atraktivnom izgledu i brojnim estetskim korekcijama, na početku svoje karijere izgledala je drugačije.

Njoj sada svi čestitaju na pobedi, a posle proglašenja otišla je kući kako bi se videla sa najbližima.

Alo/ L. Aćić

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