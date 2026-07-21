- Danas smo otkrili još jedno ime, na visokom, trideset i nekom mestu – Dragana Stojkovića, novinara i publicistu iz Most Arta iz Zemuna, koji je, verovali ili ne, bio ne u jednoj, već u dve političke opcije - rekao je Piper.

On dodaje da je Stojković od 1974. do 1977. godine, kao omladinac, bio član Predsedništva Socijalističke omladine.

- Zamislite mladog čoveka koji ulazi u Socijalističku omladinu, na kraju jednog nedemokratskog, jednopartijskog sistema - šokiran je Piper.

Međutim, ističe on, tu se njegova politička biografija nije završila.

- Taj čovek koji je sada 'nov, čist, nikada u politici', kako ga predstavljaju blokaderi, od 2000. do 2002. godine bio je na listi DOS-ovih odbornika u Skupštini opštine Zemun. To vam je ta njihova izvrnuta stvarnost – svi su oni bili u politici, mnogi od njih obavljali su funkcije u državi, narod ih je smenio, ali oni i dalje žele da se vrate - ističe Piper.

On zaključuje da je neverovatno da Đokićevci, uprkos svemu, tvrde da imaju ljude koji nikada nisu bili u politici.

- Posle Saše Tomasa, koga sam u petak otkrio i za koga sam pokazao da je bio na listi Demokratske stranke i LSV-a, sada je otkriven i Dragan Stojković iz Most Arta. Nastaviću da vas otkrivam, sve vas blokadere koji ste bili u politici. Sve vas koje je narod već jednom odbacio, a odbaciće vas ponovo na izborima koji uskoro slede - poručio je Piper.