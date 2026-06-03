Gugl je matična kompanija i Vejz i Gugl Mapa.

Vejz ima mnogo različitih funkcija koje pomažu vozačima da lakše stignu do odredišta, a neke od njih mu daju jasnu prednost u odnosu na Gugl mape.

Waze je pokrenut 2008. godine kao aplikacija koja koristi informacije koje šalju sami korisnici omogućavajući vozačima da zajedno izbegnu saobraćajne probleme poput gužvi i radara. To je jedna od popularnih aplikacija koju je Gugl kupio 2013. godine, nakon čega je Waze dodatno razvijen u današnju zajednički vođenu platformu.

Poređenjem dve aplikacije izdvojeno je pet oblasti u kojima je Vejz bolji od Gugl mapa i tri u kojima je lošiji. Nijedna navigaciona aplikacija nije savršena, pa na korisniku ostaje da odluči koju će koristiti.

Vejz ima mnogo čistiji korisnički interfejs

Kada se uporedi izgled Waze-a i Google Maps-a, odmah se vide razlike. Google Maps prikazuje mnogo informacija na ekranu – poslovne objekte duž rute, različite prikaze, tipove ruta i slično. To može biti prednost, ali i mana jer previše opcija može postati distrakcija tokom vožnje.

Waze ima jednostavniji i pregledniji dizajn, sa manje elemenata na ekranu, većim ikonama i jasnijim kontrastom. To olakšava praćenje uputstava i smanjuje stres i distrakciju tokom vožnje, što je posebno važno u nepoznatom okruženju.

Vejz ima detaljnije informacije o saobraćaju

Waze se oslanja na podatke koje šalju vozači u realnom vremenu. To uključuje gužve, policiju, nesreće, prepreke na putu, zatvaranja i loše vremenske uslove. Korisnici mogu da potvrđuju ili odbacuju prijave, što povećava tačnost.

Google Maps takođe ima slične opcije, ali nisu tako sveobuhvatne kao kod Waze-a. Uz to, nova funkcija (Gemini) omogućava prijavljivanje situacija glasom, bez mnogo dodirivanja telefona.

Vejz češće menja rutu kako bi uštedeo vreme

Waze stalno traži najbržu rutu i automatski je menja ako se pojave nove informacije o gužvi ili problemima na putu. Zbog toga ponekad može da vas vodi kroz sporedne ili manje prijatne ulice, ali cilj je ušteda vremena.

Gugl mape takođe nudi nove rute ali to radi manje agresivno. Ipak, Gugl mape su 2026. unapredile prediktivno usmeravanje pomoću veštačke inteligencije, ali Vejz i dalje ima prednost zahvaljujući podacima koje su vozači prikupili u realnom vremenu.

Vejz ima više „ličnosti“

Vejz je vizuelno življi i personalizovaniji. Možete videti druge korisnike na mapi i birati različite ikone vozila (avioni od papira, sportski automobili, zmajevi, svemirski brodovi itd.).

Takođe, glasovne navigacije nisu ograničene na standardne glasove – možete izabrati poznate ličnosti i likove poput Jonas Brothers, Jennifer Hudson, Master Chief-a ili SpongeBob-a. Sve to čini vožnju zabavnijom.

Zabavniji je

Vejz koristi sistem poena i nivoa. Korisnici počinju kao „baby Wazer“ i napreduju kroz nivoe prijavljivanjem saobraćaja, potvrđivanjem informacija i doprinosom mapi.

Osim poena, postoje i bedževi i rang-liste, što dodatno motiviše korisnike. Iako nema direktnih nagrada, sistem podstiče aktivno učešće u zajednici.

Vejz je fokusiran samo na automobile

Za razliku od Google Maps-a, Waze ne nudi navigaciju za pešake, bicikliste ili javni prevoz. Google Maps podržava sve ove opcije i može da uporedi najbrži način dolaska koristeći različite oblike prevoza.

Vejz nema satelitske snimke

Google Maps nudi satelitske i terenske prikaze, kao i Street View, što pomaže korisnicima da unapred vide lokacije i orijentire.

Waze prikazuje samo osnovnu mapu puta, bez detalja okoline, što ga čini jednostavnijim, ali i manje informativnim.

Vejz zahteva stalnu internet konekciju

Vejzmora stalno biti povezan na internet kako bi dobijao najnovije informacije o saobraćaju. Ako izgubite signal, podaci brzo zastare.

Gugl mape omogućavaju oflajn mape i navigaciju bez interneta, što može biti od velike koristi u područjima sa slabim signalom, piše bgr.com