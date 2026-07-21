Nakon što je hvalio gostoprimstvo, pristupačne cene i domaću kuhinju, pažnju mu je privukao prizor koji, kako tvrdi, nije video ni u jednoj drugoj zemlji. Svoje utiske podelio je na TikToku, gde je njegov video brzo izazvao brojne reakcije.

Tokom obilaska nekoliko teretana primetio je neobičnu naviku pojedinih vežbača. Između dve serije vežbi izlaze na terasu, zapale cigaretu, a zatim se vraćaju treningu kao da se ništa nije dogodilo. Upravo taj spoj intenzivnog vežbanja i pušenja bio mu je potpuno neverovatan.

„Srbijo, volim te, ali ne zbog razloga koje očekujete. Mislim da je terasa za pušače u teretani najsmešnija balkanska stvar koju sam video“, rekao je kroz osmeh. Dodao je da mu je posebno fascinantno što neko može da istrči nekoliko kilometara, napravi pauzu za cigaretu umesto vode, pa nastavi trening bez ikakvog problema.

Iako je sve ispričao u šaljivom tonu, naglasio je da upravo ovakvi kontrasti čine Srbiju i Balkan posebnim mestom za putovanja. Kako kaže, ovde gotovo svaka dnevna aktivnost može biti povezana sa cigaretom, što mu je bilo potpuno novo iskustvo.

Osim teretana, Grosi je oduševljen i domaćom kuhinjom. Posebno ga je impresionirala pljeskavica sa kajmakom i mladim krompirićima, koju je opisao kao najbolji obrok koji je ikada probao. Priznao je da tada nije znao ni naziv jela, ali je odmah poželeo još jednu porciju.

Na kraju je kroz smeh zaključio da bi rado ostao da živi u Srbiji, ali da se plaši kako bi zbog ukusne hrane vrlo brzo dobio višak kilograma.