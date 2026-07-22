Gostujući na N1, Protić kaže da je jedina lekcija koju ovaj režim može da nauči - demonstracija sile:.

"Pošto studenti i pobunjeni građani nemaju realnu silu u rukama, ali imaju silu brojeva. Ili su je bar imali. Imali su masovnost, i režim na to ni u jednom događaju koji je okupio više od 100.000 ljudi nije imao odgovor. Ako to nije bilo ohrabrenje kojim pravcem treba da se ide, ja ne znam šta treba da se dogodi", ocenjuje Protić.

Na pitanje voditeljke koji bi bio sledeći korak, on kaže:

"Ultimatum režimu da se nećemo razilaziti dok se naši zahtevi ne ispune. Nema odlaska kući. Sve ćemo da vam blokiramo. Nećete moći ni iz jedne zgrade da izađete. Na ulici nećete moći da se pojavite."