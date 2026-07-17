Američki vojni veteran Kris Minc krenuo je u četvrtak ujutru na nastavu u koledžu Umkva u Oregonu, radujući se proslavi šestog rođendana svog sina Tirika. Međutim, nekoliko sati kasnije njegov dan se pretvorio u borbu za život kada je pokušao da zaustavi naoružanog napadača i tom prilikom zadobio pet prostrelnih rana.

Tridesetogodišnji Minc nalazi se u bolnici, a prema informacijama njegove porodice očekuje se da bi mogao da se potpuno oporavi. Njegov rođak objavio je na društvenim mrežama da je veteran preživeo težak napad i da se trenutno nalazi u stabilnom stanju.

Napadač Kris Harper Merser ušao je u jednu od učionica koledža u zgradi Snajder Hol i, prema svedočenjima, prvo pitao studente da li su hrišćani, nakon čega je otvorio vatru. Ubrzo je ubijen u razmeni vatre sa policijom.

Članovi porodice ispričali su američkim medijima da je Minc pokušao da spreči krvoproliće. Najpre je stao na vrata učionice kako bi sprečio napadača da uđe, ali je tada pogođen tri puta. Kada je pao na pod, rekao je napadaču da mu je sinu rođendan i da puni šest godina, nakon čega je pogođen još dva puta.

Uprkos teškim povredama, veteran je preživeo napad i veći deo dana proveo na operaciji u Medicinskom centru Mersi u Rouzburgu. Njegova porodica navela je da će morati ponovo da uči da hoda, ali da je najvažnije to što je ostao živ.

Njegov rođak Derek Buržoa opisao je događaj na Fejsbuku rečima da je Minc „primio pet metaka na rođendan svog sina“. Nakon objave usledile su brojne poruke podrške, a mnogi ljudi nazvali su ga herojem i istakli njegovu hrabrost.

„Spasio si živote, Krise Minc. Ti ćeš biti onaj koga će ljudi pamtiti. Za mene si heroj, čovek ratničkog duha. Neka te Bog blagoslovi i pomogne ti u oporavku“, napisao je jedan od ljudi koji su mu pružili podršku.

Samo nekoliko sati pre napada, Minc je na svom Fejsbuk profilu objavio kratku poruku posvećenu sinu: „Srećan rođendan, Tirike“, ne sluteći da će se tog dana naći u jednoj od najtežih životnih situacija.

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